Σύνοδος Κορυφής: Πρώτη συζήτηση Μπάιντεν με τους Ευρωπαίους ηγέτες

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε το «παρών» στην τηλεδιάσκεψη κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο ανήρτησε στο Twitter ο Σαρλ Μισέλ, στέλνοντας το μήνυμα πως «ενωμένες η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δείξουν ότι οι δημοκρατίες είναι οι πλέον κατάλληλες για την προστασία των πολιτών, την προώθηση της αξιοπρέπειας και τη δημιουργία ευημερίας».

Welcoming @POTUS to the European Council tonight.



By standing together, shoulder-to-shoulder, the EU & US can show that democracies are best suited to protect citizens, promote dignity, and generate prosperity. pic.twitter.com/DuYRVOmRbQ