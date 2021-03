Μέλος του κόμματος του Ερντογάν πιάνεται να σνιφάρει κοκαΐνη και λέει ότι ήταν ζάχαρη άχνη

Για κατοχή ναρκωτικών και χρήση κοκαΐνης συνελήφθη ένα μέλος του κυβερνώντος κόμματος AKP, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι σνίφαρε ζάχαρη άχνη.

Ο Κιουρσάτ Αϊβάτογλου, φαίνεται σ’ ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε στα social media να σνιφάρει μία λευκή ουσία, πιθανότατα κοκαΐνη μέσα σ’ ένα ακριβό αμάξι, κάτι το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψή του στις 26 Μαρτίου αλλά και τη διαγραφή του από το AKP.

Στην υπερασπιστική του γραμμή ο Αϊβάτογλου επιβεβαίωσε ότι το πρόσωπο που φαίνεται στο βίντεο ήταν αυτός, αλλά αρνήθηκε ότι το βίντεο είναι πρόσφατο καθώς και ότι η ουσία την οποία σνιφάρει από ένα πιάτο είναι κοκαΐνη.

«Αυτό το οποίο φαίνεται να σνιφάρω στο βίντεο δεν είναι σίγουρα ναρκωτικό. Είναι ζάχαρη άχνη. Κάναμε πλάκα με φίλους μου ακούγοντας ξένη μουσική και παριστάναμε ότι κάνουμε χρήση ναρκωτικών», υποστήριξε, στην απολογία του στις 27 Μαρτίου, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο ιστότοπος ankaragazetecisi.com

«Παριστάναμε ότι σνιφάραμε κοκαΐνη ή ότι καπνίζουμε χόρτο για πλάκα. Παρ’ όλ’ αυτά ποτέ δεν τα μαγνητοσκοπήσαμε και δεν γνώριζα ότι με καταγράφουν. Εγώ είμαι το θύμα εδώ. Με εκβίασαν. Έχω υποβάλλει και γραπτή καταγγελία», ανέφερε ισχυριζόμενος ότι όποιος ανέβασε το βίντεο αναζητούσε το οικονομικό όφελος.

Παρόλο που ο υπαρχηγός του AKP, Χαμζά Νταά, είπε ότι ο Αϊβάτογλου διεγράφη από το κόμμα, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι παραιτήθηκε μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο.

Πάντως παρότι οι απολογητικοί ισχυρισμοί του Αϊβάτογλου, μπορεί να φαίνονται γελοίοι, η υπεράσπισή του λειτούργησε αφού στις 27 Μαρτίου, αφέθηκε ελεύθερος υπό τον όρο του δικαστικού ελέγχου, κάτι το οποίο ξεσήκωσε αμέσως τα social media.

Τελικά ο Αϊβάτογλου, ο οποίος με αναρτήσεις του στα social media, προέλαβε έναν πολυτελή και δυτικό τρόπο ζωής, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν συμβάδιζε με τις ισλαμιστικές επιταγές του κόμματος, συνελήφθη ξανά στις 28 του μηνός, μετά τις καταθέσεις που πήρε η αστυνομία από τα υπόλοιπα άτομα που εμφανίζονται στο βίντεο στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Οι υπόλοιποι ύποπτοι επιβεβαίωσαν ότι η ουσία ήταν κοκαΐνη την οποία προμήθευσε το πρώην μέλος του AKP.

Φυσικά το Twitter πήρε φωτιά με τα περιπαιχτικά σχόλια να είναι πάμπολλα και τα hashtag «ζάχαρη άχνη» και «Πάμπλο Εσκομπάρ», να γίνονται δημοφιλή trend.

Σε φωτογραφίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας διακρίνεται ο Αϊβάτογλου μαζί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και άλλα εξέχοντα πρόσωπα του κυβερνώντος κόμματος, όπως ο υπουργός Εσωτερικών, Σουλεϊμάν Σοϊλού, ενώ φαίνεται να είναι παρών και σε συνεδριάσεις του κόμματος.

This is Kürşat Ayvatoğlu. He is an official from Turkey’s ruling AKP. He was seen in a recent video smoking heroine in his expensive car. This caused public outrage in the country.



He was detailed today. pic.twitter.com/s3dUvou0An