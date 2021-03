Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ θα δωρίσει δύο εκατ. δολάρια σε ΜΚΟ

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ έκανε γνωστό ότι δωρίζει τo χρηματικό ποσό που κέρδισε μαζί με το βραβείο Genesis, το «εβραϊκό βραβείο Νόμπελ», σε δέκα μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που επικεντρώνουν τη δράση τους στη φυλετική και οικονομική δικαιοσύνη στις ΗΠΑ.

Το ίδρυμα που απονέμει το βραβείο ανακοίνωσε ότι ο σκηνοθέτης θα διπλασιάσει με δικά του χρήματα το βραβείο των 730.000 λιρών (1 εκατ. δολάρια) που κέρδισε και θα το μοιράσει σε δέκα οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων των Black Voters Matter και Jews of Colour Initiative.

Οι μη κερδοσκοπικές οργανώσεις που θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση είναι Avodah, Black Voters Matter, Collaborative for Jewish Organizing, Dayenu - A Jewish Call to Climate Action, Jews of Color Initiative, Justice for Migrant Women, National Domestic Workers Alliance, Native American Rights Fund, One Fair Wage και Religious Action Center of Reform Judaism.

«Ο ιουδαϊσμός και η εβραϊκή ιστορία ξεκινούν με δύο αφηγήσεις: Γένεσις και Έξοδος, ιστορίες για τη δημιουργία και απελευθέρωση από την καταπίεση, για την ανακάλυψη της φωνής της ηθικής και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Από αυτές τις καταγραφές προέρχονται οι ηθικές αρχές που μας επιβάλλουν να εργαστούμε για περισσότερο δίκαιο και ισότιμο κόσμο» τόνισε ο Αμερικανός σκηνοθέτης και ανθρωπιστής σε δήλωσή του.