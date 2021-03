Η Volkswagen δεν αλλάζει σε Voltswagen

Τελικά η Volkswagen δεν μετονομάζεται σε Voltswagen στις ΗΠΑ. Όλη η ιστορία της αλλαγής του ονόματος ξεκίνησε από ένα πρωταπριλιάτικο αστείο που ετοίμαζε η γερμανική μάρκα, αλλά στράβωσε στην πορεία.

Η υπόθεση ξεκίνησε από ένα δημοσίευμα του αμερικανικού CNBC στις 29 Μαρτίου, που υποστήριξε ότι είδε στο media site της Volkswagen στις ΗΠΑ ένα δ. Τύπου, το οποίο αμέσως μετά αποσύρθηκε. Σύμφωνα με τον CNBC, στο δ. Τύπου αναφερόταν η αλλαγή του ονόματος της γερμανικής μάρκας από Volkswagen σε Voltswagen. Επειδή όμως το κείμενο δεν ήταν τελικό και είχε ανέβει στο site με παρατηρήσεις και παραπομπές, το CNBC υπέθεσε ότι επρόκειτο για ένα πρωταπριλιάτικο αστείο που απλά διέρρευσε κατά λάθος πριν την ώρα του. Το ίδιο και τα περισσότερα Μέσα που αναδημοσίευσαν την είδηση.

Στις 30 Μαρτίου, η Volkswagen Αμερικής δημοσιεύει στο press site που διαθέτει το δελτίο Τύπου με τις παραπάνω πληροφορίες και το επιβεβαιώνει και μέσω των social media λογαριασμών της, όπως μπορείτε να δείτε στη συνέχεια.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7

Υπενθυμίζουμε ότι ο μήνας είναι Μάρτιος, ημερομηνία η 30ή και υπάρχει ακόμα η 31η Μαρτίου, μέχρι την 1η Απριλίου. Επομένως οι δημοσιογράφοι μεταφέρουν την είδηση της αλλαγής του ονόματος ως δεδομένη. Κανείς δεν διαψεύδει και ο κόσμος όλος μένει με την εντύπωση ότι η Volkswagen, από την 1η Μαίου όπως αναφέρει το δ. Τύπου και όχι από την πρώτη Απριλίου, για να δημιουργήσει έστω μια αμφιβολία, θα ονομάζεται Voltswagen στις ΗΠΑ.

Φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, 31 Μαρτίου, όπου πλέον μέσω και πάλι των λογαριασμών της στα social media η Volkswagen ενημερώνει ότι όλες οι παραπάνω πληροφορίες είναι στο πλαίσιο του εθίμου της πρωταπριλιάτικης παραπλάνησης.

What began as an April Fool’s effort got the whole world buzzing. Turns out people are as passionate about our heritage as they are about our electric future. So whether it’s Voltswagen or Volkswagen, people talking about electric driving and our ID.4 can only be a good thing. pic.twitter.com/e6my2N0VO2