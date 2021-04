ΗΠΑ: Ξεκινά διαφημιστική καμπάνια για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού

Το αμερικανικό Υπουργείο Υγείας έχει δαπανήσει εκατομμύρια δολάρια για να ξεκινήσει η διαφημιστική καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού στη χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η καμπάνια έχει τίτλο «Μπορούμε να το κάνουμε» και προβάλλεται στην ισπανική και στην αγγλική γλώσσα προωθώντας έτσι το εμβολιαστικό πρόγραμμα των ΗΠΑ. Έμφαση θα δοθεί στις κοινότητες που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο όπως τα γκέτο.

Τα διαφημιστικά σποτ καλούν τους πολίτες να πάνε να εμβολιαστούν καθώς έτσι θα αποκτήσουν προστασία απέναντι στον κορονοϊό. Ακόμα αναφέρεται ότι όλα τα εμβόλια είναι ασφαλέστατα.

Η διαφημιστική καμπάνια θα διαρκέσει για όλο τον Απρίλιο, ώστε να αυξηθούν τα ποσοστά των εμβολιασμένων.

“WE CAN DO THIS” — Biden unveils pro-vaccine TV ad campaign as White House pushes for more shots, normalcy this summer.



