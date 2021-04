Συναγερμός στο Καπιτώλιο: Πληροφορίες για πυροβολισμούς και 2 τραυματίες αστυνομικούς

Σύμφωνα με το Associated Press, το Καπιτώλιο παραμένει αποκλεισμένο, «εξαιτίας εξωτερικής απειλής», ενώ οι εργαζόμενοι έχουν λάβει εντολή να μην εισέρχονται ή εξέρχονται των κτηρίων.

Image

Μέλος των δυνάμεων ασφαλείας ανέφερε πως ανταποκρίθηκαν σε αναφορά για πιθανούς πυροβολισμούς σε παρακείμενο δρόμο.

Πληροφορίες του BNO News, κάνουν λόγο για όχημα, που έπεσε πάνω σε δύο αστυνομικούς, οι οποίοι τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ο δράστης δέχτηκε πυρά και συνελήφθη.

BREAKING: 2 Capitol police were wounded after a car rammed into them. The Capitol building was ordered on lockdown over an "external security threat."



▪️ Gunshots reported in the area

▪️ Suspect is in custody

▪️ Suspect and officers transported to hospital pic.twitter.com/RG3O78nN7K — AJ+ (@ajplus) April 2, 2021

U.S. CAPITOL ATTACK

- Car "rammed" into officers

- At least 2 officers injured

- Both said to be seriously hurt

- Suspect shot, taken into custody

- Possible motive unknown

- Capitol remains on lockdown — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

BREAKING: Police say 2 officers injured after vehicle rams into barricade at US Capitol. https://t.co/AbmnW59pNf April 2, 2021

WATCH: Major emergency response outside the U.S. Capitol amid ongoing incident, reports of injuries pic.twitter.com/plU1qUAbkR — BNO News (@BNONews) April 2, 2021

Large police presence and two stretchers being brought out pic.twitter.com/EmidoLP0PT — Jacqui Heinrich (@JacquiHeinrich) April 2, 2021

Πηγή φωτογραφιών: ΑP