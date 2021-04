Μαρκ Έλιοτ: Πέθανε η φωνή των τρέιλερ ταινιών της Disney

Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter (THR), o Μαρκ Έλιοτ πέθανε στις 3 Απριλίου, σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες μετά από δύο καρδιακές προσβολές. Ο Αμερικανός ηθοποιός έδινε επίσης μάχη με τον καρκίνο του πνεύμονα.

Mark Elliott, the ubiquitous voice of Disney movie trailers, television promos and home video titles from the late 1970s to the early 2000s, has died. He was 81 https://t.co/Oq7PtfdPaS