Αγώνας μπέιζμπολ στις ΗΠΑ με 40.000 φιλάθλους -Το πρώτο γεμάτο γήπεδο εν μέσω κορονοϊού 

Η Πολιτεία του Τέξας επέτρεψε την επιστροφή των φιλάθλων στο γήπεδο. Και έτσι οι Texas Rangers υποδέχτηκαν σε αγώνα μπέιζμπολ τους Blue Jays, σε ένα κατάμεστο γήπεδο.

Για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2020 και το ξεκίνημα της πανδημίας του κορονοϊού, οι εξέδρες γέμισαν κόσμο.

A packed Globe Life Field for the Texas Rangers’ home opener. It’s the first full-capacity sporting event in the U.S. in over a year. pic.twitter.com/H4bhJYjyX9

Ετσι το παιχνίδι παρακολούθησαν 40.000 φίλαθλοι και γέμισαν το «Life Field» στο Αρλινγκτον. Το Τέξας είναι η μοναδική Πολιτεία των ΗΠΑ που επιτρέπει αυτή τη στιγμή τέτοιου είδους events παρουσία κόσμου. Μάλιστα έναν μήνα νωρίτερα, ο κυβερνήτης, Γκρεγκ Αμποτ ανακοίνωσε ότι δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και ότι όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να λειτουργούν κανονικά.

Βέβαια, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, εξήγησε ότι στο γήπεδο η μάσκα είναι υποχρεωτική, αλλά με 40.000 στοιβαγμένους, είναι αμφίβολο πόση προστασία θα μπορούσε να προσφέρει η χρήση της.



It’s the Texas Rangers home opener — the stadium in Arlington is the only one that is opened to full capacity in all of baseball.



Rangers officials said fans are required to wear masks inside the stadium 👀



(AP/Jeffrey McWhorter) pic.twitter.com/9gpMJ6sMX2