Ντουμπάι: Απέλαση για τα γυμνά μοντέλα που πόζαραν σε μπαλκόνι

Το Ντουμπάι θα απελάσει μια ομάδα ανθρώπων που συμμετείχε σε γυμνή φωτογράφιση σε μπαλκόνι πολυώροφου κτηρίου στο εμιράτο, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές αφού επέκριναν το περιστατικό λέγοντας ότι παραβιάζει τις αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η ομάδα των γυμνών γυναικών που πόζαραν για φωτογράφο την περασμένη εβδομάδα κατά μήκος μπαλκονιού στην περιοχή Dubai Marina ήταν ορατή από τα γειτονικά κτήρια. Εικόνες από τη φωτογράφιση κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

REVEALED: 40 women arrested for posing naked on a Dubai balcony are all models in their teens and 20s https://t.co/m9plwdQuZ4

«Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θα απελαθούν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Κανένα άλλο σχόλιο δεν θα γίνει για το θέμα αυτό», ανέφερε ο γενικός εισαγγελέας του Ντουμπάι Εσάμ Ίσα Αλ Χουμαϊντάν σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Ντουμπάι. Η ανακοίνωση δεν περιελάμβανε λεπτομέρειες για τις εθνικότητες των εμπλεκόμενων προσώπων.

Η αστυνομία του Ντουμπάι ανακοίνωσε το Σάββατο τη σύλληψη των εμπλεκομένων και προειδοποίησε κατά «τέτοιων απαράδεκτων συμπεριφορών που δεν αντανακλούν τις αξίες και την ηθική της κοινωνίας των Εμιράτων».

Θεωρούσαν πως είχε πάει διακοπές και τελικά την είδαν ανάμεσα στα μοντέλα που πόζαραν γυμνά σε μπαλκόνι στο Ντουμπάι!

Η 27χρονη Yana Graboshchuk έχει ένα χαρακτηριστικό τατουάζ στον γοφό και από αυτό την εντόπισε η οικογένειά της και την ξεχώρισε ανάμεσα στις κοπέλες που έκαναν άνω κάτω το Ντουμπάι με την φωτογράφιση τους σε δημόσια θέα.

Η Yana Graboshchuk είναι από την Ουκρανία, έχει τελειώσει τη νομική αλλά απέτυχε να εργαστεί ως δικηγόρος και αφού πέρασε από διάφορες δουλειές, τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί στο μόντελινγκ.

Dubai Police arrests women for posing naked on a penthouse balcony



The detained women may spend up to 6 months in prison and a fine of £1,000.



