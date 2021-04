Εμβόλιο AstraZeneca: Συνεδριάζουν εκτάκτως το βράδυ της Τετάρτης οι υπουργοί Υγείας της ΕΕ

Η Μάρτα Τεμίντο, η υπουργός Υγείας της Πορτογαλίας που ασκεί κατά το τρέχον εξάμηνο την εναλλασσόμενη προεδρία της ΕΕ, θα προεδρεύσει της συνεδρίασης, η οποία θα ξεκινήσει στις 20:00 ώρα Ελλάδας, «μετά τη δημόσια ανακοίνωση των συμπερασμάτων της Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης Αξιολόγησης Κινδύνου του ΕΜΑ για την ασφάλεια του εμβολίου της AstraZeneca», δήλωσε μια εκπρόσωπος της πορτογαλικής προεδρίας στο Twitter.

Minister @saude_pt, Marta Temido, will preside this afternoon at 17h (GMT) at an Informal meeting of EU Health Ministers, following the public announcement of the conclusions of the Pharmacovigilance Risk Assessment Committee of @EMA_News on the safety of the AstraZeneca vaccine.