Απαθανάτισε όντως η NASA ουράνιο τόξο στον Άρη; Η αλήθεια πίσω από την viral φωτογραφία

Οι φωτογραφίες από τον πλανήτη Άρη, που είδαν το φως της δημοσιότητας από το ρόβερ της NASA, Perseverance, προκάλεσαν έντονο ενθουσιασμό στους χρήστες των social media, καθώς σε μία από αυτές, που έγινε viral, απαθανατίστηκε κάτι που μοιάζει με ουράνιο τόξο.

Δεν σκέφτηκαν, όμως, πως για την εμφάνιση ενός ουράνιου τόξου, απαιτούνται τόσο η παρουσία του ήλιου όσο και της βροχής.

Η Nasa εξηγεί μέσω Twitter: «Πολλοί ρώτησαν: Ουράνιο τόξο στον Άρη; Όχι. Ένα ουράνιο τόξο δεν είναι δυνατό να σχηματιστεί εκεί. Τα ουράνια τόξα δημιουργούνται από φως που ανακλάται από σταγονίδια νερού, αλλά εδώ δεν υπάρχει αρκετό νερό. Αυτό το τόξο είναι αναλαμπή φακού» εξηγεί, ίσως απογοητεύοντας κάποιους, στο Twitter η NASA.

Many have asked: Is that a rainbow on Mars? No. Rainbows aren't possible here. Rainbows are created by light reflected off of round water droplets, but there isn't enough water here to condense, and it’s too cold for liquid water in the atmosphere. This arc is a lens flare. pic.twitter.com/mIoSSuilJW