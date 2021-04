«Πιπεράτες» αποκαλύψεις από Ουγγαρέζα πορνοστάρ: Διάσημος ποδοσφαιριστής μου πήρε 200 ευρώ για να πληρώσει μία πίτσα

Η πορνοστάρ Shona River ανέφερε πως παρείχε «υπηρεσίες συνοδού» σε τρεις παίκτες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μιλώντας στο podcast «How To Be A Pornstar».



Μάλιστα, η Ουγγαρέζα πορνοστάρ αποκάλυψε πως ένας από τους ποδοσφαιριστές της... πήρε 200 ευρώ για να πληρώσει μία πίτσα!



Η River προχώρησε σε αυτές τις αποκαλύψεις μιλώντας στο podcast «How To Be A Pornstar», όπου ανέφερε τις εμπειρίες της στο να είναι συνοδός για έναν ποδοσφαιριστή της Premier League.



Η ηθοποιός ερωτικών ταινιών ισχυρίζεται ότι οι κορυφαίοι σταρ του ποδοσφαίρου δεν τους αρέσει να πληρώνουν για σεξ και περιμένουν από τους συνοδούς να εργάζονται δωρεάν.



«Περιμένουν από εσένα να είσαι μαζί τους επειδή εκείνοι είναι διάσημοι, αλλά δεν ενδιαφέρονται να πάνε σε κανονικό ραντεβού μαζί σου», ισχυρίστηκε η River.



«Σε θέλουν σαν μία κοπέλα 'γλάστρα' δίπλα τους. Ακριβώς επειδή έχουν πολλά χρήματα, δεν σημαίνει ότι θέλουν να είναι γενναιόδωροι»



Στη συνέχεια, η River ισχυρίστηκε πως ένας ποδοσφαιριστής που παίζει για την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ της πήρε στο τέλος 200 ευρώ χωρίς να της το πει. «Τον ρώτησα για αυτό και είπε 'συγνώμη, παραγγέλνω πίτσα για τους φίλους μου και τα πήρα επειδή δεν είχα άλλα χρήματα'».



Η River πιστεύει ότι επρόκειτο για μια κίνηση ισχύος από τον ποδοσφαιριστή για να δείξει πως έχει τον έλεγχο στην «σχέση» τους, ενώ πρόσθεσε πως «πιθανότατα έβλαπτε τον εγωισμό του να παραδεχθεί ότι με πληρώνει».

Η 28χρονη ισχυρίστηκε επίσης ότι έχει υπάρξει συνοδός δύο ακόμη παικτών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, χωρίς όμως να αποκαλύψει την ταυτότητά τους.

