Εντυπωσιακή ανακάλυψη στην Αίγυπτο: Στο φως χαμένη πόλη σχεδόν 3.500 ετών

Η πόλη χτίστηκε πριν από τουλάχιστον 3.400 χρόνια, κατά τη βασιλεία του Αμενχοτέπ (ή Αμένωφις) Γ΄, ενός από τους ισχυρότερους φαραώ της 18ης Δυναστείας, όπως ανέφερε ο Ζάχι Χάουας, ο γνωστός Αιγύπτιος αρχαιολόγος που επέβλεψε την ανασκαφή.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο η ομάδα του Χάουας ξεκίνησε την αναζήτηση ενός ταφικού ναού κοντά στο Λούξορ. Όμως μετά από μερικές εβδομάδες οι εργάτες έπεσαν πάνω σε πλίνθινες δομές που εκτείνονταν προς όλες τις κατευθύνσεις.

Η αρχαιολογική σκαπάνη αποκάλυψε μια καλοδιατηρημένη πόλη, με σχεδόν ανέπαφους τοίχους και δωμάτια γεμάτα με καθημερινά εργαλεία, δαχτυλίδια, σκαραβαίους, πολύχρωμα κεραμικά δοχεία και πλίνθους που έφεραν σφραγίδες με το σύμβολο του Αμενχοτέπ.

