Ποιος ήταν ο πρίγκιπας Φίλιππος - Η σχέση με την Κέρκυρα και η ελληνική καταγωγή

Σε ηλικία 99 ετών απεβίωσε σήμερα (9/4), ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγος της βασίλισσας Ελισάβετ, που αποτέλεσε ηγετική προσωπικότητα στη βρετανική βασιλική οικογένεια για σχεδόν επτά δεκαετίες.

Ο πρίγκιπας Φίλιππος γεννήθηκε 10 Ιουνίου 1921 στο ανάκτορο του Μον Ρεπό στην Κέρκυρα και ως απόγονος του Οίκου του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν-Σόντερμπουργκ-Γκλύξμπουργκ, όντας μέλος της Ελληνικής και της Δανικής Βασιλικής Οικογένειας, όμως η οικογένειά του εξορίστηκε από τη χώρα όταν εκείνος ήταν ακόμη βρέφος.

Έχοντας εκπαιδευτεί στη Γαλλία, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, κατετάγη σε ηλικία 18 ετών στο Βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό, το 1939.

Μετά τον πόλεμο, ο Φίλιππος πήρε την απαιτούμενη άδεια από το Γεώργιο ΣΤ΄ προκειμένου να παντρευτεί την Ελισάβετ. Πριν από την επίσημη ανακοίνωση του αρραβώνα τους, εγκατέλειψε τους ελληνικούς και δανικούς βασιλικούς του τίτλους και έγινε Βρετανός υπήκοος, υιοθετώντας το επώνυμο Μαουντμπάττεν των παππούδων του από την πλευρά της μητέρας του. Μετά από ένα αρραβώνα πέντε μηνών, παντρεύτηκε την Ελισάβετ, στις 20 Νοεμβρίου 1947.

Λίγο πριν από το γάμο, ο βασιλιάς του χορήγησε τον τίτλο Βασιλική Υψηλότητα και τον έχρισε Δούκα του Εδιμβούργου. Ο Φίλιππος αποστρατεύθηκε όταν η Ελισάβετ έγινε βασίλισσα το 1952, έχοντας προηγουμένως φθάσει μέχρι το βαθμό του αντιπλοιάρχου. Η σύζυγός του τον ονόμασε Πρίγκιπα του Ηνωμένου Βασιλείου το 1957.

Κατά την επίσκεψη του γιου του πρίγκιπα Φίλιππου, πρίγκιπα Καρόλου στην Ελλάδα στο πλαίσιο των εορτασμών των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821 κυκλοφόρησε μία φωτογραφία με τον πρίγκιπα Φίλιππο, ντυμένο τσολιαδάκι σε ηλικία 9 ετών, να χαιρετάει στρατιωτικά.

HRH Prince Phillip, Duke of Edinburgh, dressed in the Greece Royal Guard uniform. pic.twitter.com/vrimaisbIy