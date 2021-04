Πέθανε στα 50 του ο ράπερ DMX: Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική δόση ναρκωτικών

Την είδηση του θανάτου του DMX, έκανε γνωστή η οικογένεια του ράπερ με ανακοίνωση που εξέδωσε.



Ο ράπερ είχε μεταφερθεί εσπευσμένα από το σπίτι του σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα, αφού είχε υποστεί ανακοπή καρδιάς εξαιτίας υπερβολικής δόσης ναρκωτικών,

«Είμαστε βαθύτατα λυπημένοι που ανακοινώνουμε σήμερα ότι ο αγαπημένος μας DMX, Ερλ Σίμονς (όπως είναι το όνομά του), πέθανε στα 50 του χρόνια στο White Plains Hospital με την οικογένειά του στο πλευρό του, αφού τοποθετήθηκε σε υποστήριξη ζωτικών λειτουργιών πριν από μερικές μέρες».

«Ο Ερλ ήταν ένας πολεμιστής και πάλεψε μέχρι το τέλος. Αγαπούσε την οικογένεια του με όλη του την καρδιά και αναπολούμε τις στιγμές που περάσαμε μαζί του», καταλήγει η ανακοίνωση της οικογένειας.

Ο DMX (Dark Man X), ξεκίνησε την καριέρα του στη ραπ σκηνή στις αρχές της δεκαετίας του ’90 και κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ «It's Dark and Hell Is Hot» το 1998, το οποίο βρέθηκε στο Νο1 του Billboard 200 και πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια αντίτυπα.

Επιπλέον είχε συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του χώρου όπως ο JAY-Z, Ja Rule και ο LL Cool J.

Ο ράπερ έβγαλε αρκετά άλμπουμ σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, συμπεριλαμβανομένου και ενός από τα πιο εμπορικά του «...And Then There Was X», το οποίο εκδόθηκε το 1999 και κέρδισε το βραβείο Grammy για το καλύτερο ραπ άλμπουμ. Συνολικά ο ράπερ κέρδισε τρία βραβεία Grammy.

Παράλληλα έκανε καριέρα σαν ηθοποιός αφού συμμετείχε σε ταινίες όπως «Romeo Must Die» and «Cradle 2 The Grave».

Ωστόσο η επαγγελματική του σταδιοδρομία συχνά επισκιάστηκε από τα προβλήματα που είχε με τη χρήση ναρκωτικών αλλά και το νόμο. Το 2017 βρέθηκε ένοχος για φοροδιαφυγή και καταδικάστηκε σε ένα χρόνο φυλάκιση. Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν κατέβαλε φόρους ύψους 1,7 εκατομμυρίων δολαρίων από το 2000 έως το 2005, μετακινώντας χρήματα μεταξύ λογαριασμών που ανήκαν σε μάνατζερ και γνωστούς του.

Επίσης είχε μιλήσει ανοικτά για τη μάχη που έδινε με τα ναρκωτικά και είχε νοσηλευτεί σε κλινικές αποτοξίνωσης για να αντιμετωπίσει τον εθισμό του, με αποκορύφωμα το 2019 όταν είχε ακυρώσει μία προγραμματισμένη περιοδεία για να πραγματοποιήσει θεραπεία, δηλώνοντας ότι θα έβαζε πλέον «την οικογένεια και τη νηφαλιότητα πρώτα».

