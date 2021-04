Ντένις Ρόντμαν: Αποκάλυψε ότι έφαγε «χυλόπιτα» από την Ιβάνκα Τραμπ

Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή «Breakfast Club», ο Ντένις Ρόντμαν αποκάλυψε ότι δεν έχει μόνο καλή σχέση με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο θεωρεί φίλο του, αλλά ότι του άρεσε και η κόρη του μεγιστάνα Ιβάνκα και προσπάθησε να βγει ραντεβού μαζί της.

Πάντως αυτό συνέβη πριν το 2009 όταν η Ιβάνκα Τραμπ, παντρεύτηκε τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο άλλοτε σούπερσταρ των Σικάγκο Μπουλς και των Ντιτρόιτ Πίστονς, παρόλο που θεωρείτο κάποτε καρδιοκατακτητής, αφού είχε καταφέρει να «ρίξει» αρκετές διάσημες γυναίκες, όπως η ηθοποιός Κάρμεν Ελέκτρα και η Μαντόνα, απέτυχε να κερδίσει την καρδιά της Ιβάνκα Τραμπ και για την ακρίβεια δεν κατάφερε ούτε να βγει ραντεβού μαζί της.

Όπως είπε ο ίδιος ο Ρόντμαν, η μεγαλύτερη κόρη του Ντόναλντ Τραμπ όταν της έκανε τη σχετική ερώτηση άρχισε να γελάει. «Προσπάθησα να βγω ραντεβού μαζί της. Προσπάθησα να βγω ραντεβού μαζί της πριν παντρευτεί, αλλά απλά γέλασε», είπε χαρακτηριστικά ο άλλοτε σταρ του NBA.

Στην ίδια συνέντευξη ο Ρόντμαν δήλωσε ότι αξίζει περισσότερα εύσημα για την αναθέρμανση των σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βόρεια Κορέα, είναι γνωστή άλλωστε η φιλική σχέση άλλοτε σταρ του NBA με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν. Έχει επισκεφθεί αρκετές φορές τη Βόρεια Κορέα και έχει περιγράψει τον Κιμ ως «φίλο για μία ζωή».

Πέρσι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σκεφθεί να τοποθετήσει τον Ρόντμαν στη θέση του αποσταλμένου των ΗΠΑ στη Βόρεια Κορέα, επειδή πίστευε ότι είχε χημεία με τον ηγέτη της χώρας, σε αντίθεση με άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

