Πρίγκιπας Φίλιππος: Δείτε live τους κανονιοβολισμούς σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο αποχαιρετά τον Πρίγκιπα Φίλιππο που έφυγε από τη ζωή λίγο πριν από τα 100ά του γενέθλια.

Τον Δούκα του Ενδιμβούργου τον αποχαιρετούν από το μεσημέρι του Σαββάτου με κανονιοβολισμούς σε μεγάλες πόλεις όπως το Λονδίνο, το Εδιμβούργο, το Κάρντιφ και το Μπέλφαστ, καθώς και στο Γιβραλτάρ αλλά και από τα πολεμικά πλοία του Βασιλικού Ναυτικού.

Watch live: Gun salutes marking the death of Prince Philip take place in London, Cardiff, Belfast and Edinburgh as well as aboard some Royal Navy ships https://t.co/6UqL3OuRDB