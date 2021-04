Τι συμβαίνει με την ακροδεξιά στις ΗΠΑ - Στις συγκεντρώσεις τους δεν πατάει πια ψυχή

Τα γεγονότα του Καπιτωλίου φαίνεται πως ήταν η «ταφόπλακα» της ακροδεξιάς στις ΗΠΑ, αφού οι προσπάθειες αριστερών ακτιβιστών αλλά και οι δημοσιογραφικές αποκαλύψεις τη «σκότωσαν», τουλάχιστον προς το παρόν.

Οι συγκεντρώσεις κινημάτων όπως το «White Lives Matter» δεν μετρούν, σε πολλές περιπτώσεις, ούτε δέκα άτομα, καθώς τα έκτροπα των τελευταίων τεσσάρων ετών επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ έκαναν τους απολιτικούς να φυλλοροήσουν και τους ακροδεξιούς να επιλέγουν συναντήσεις περισσότερο ιδιωτικές, σε σπίτια και χώρους μακριά από... δημόσια βλέμματα.

Σε ιδιωτικές, κρυπτογραφημένες συνομιλίες, νεοναζί και άλλοι ακροδεξιοί εξτρεμιστές διοργάνωσαν την τελευταία εβδομάδα συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις των ΗΠΑ για να κάνουν γνωστό το κίνημά τους. Πολυδιαφημισμένες από τους διοργανωτές σαν γεγονότα που «θα έκαναν τον κόσμο να τρέμει», οι συγκεντρώσεις αυτές συνάντησαν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα: δεν πήγε σχεδόν κανείς, σύμφωνα με έρευνα του NBC News.

Η ανικανότητα των διοργανωτών να προσεγγίσουν κόσμο, δείχνει, σύμφωνα με ειδικούς, πως το κίνημα «White Lives Matter» και γενικότερα η ακροδεξιά στις ΗΠΑ, βρίσκoνται σε ένα σημείο καμπής, ύστερα από την εισβολή στο Καπιτώλιο, την αρνητική δημοσιότητα που έλαβαν και τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες σε διαδηλώσεις, σε τέτοιο βαθμό που πολύς κόσμος αποθαρρύνεται από το να συμμετέχει, αναφέρει το nbcnews.com.

Η «βουτιά» για το ακροδεξιό κίνημα ήρθε μετά τις αποκαλύψεις αμερικανικών ΜΜΕ, τις έρευνες των αστυνομικών αλλά και τις προσπάθειες αριστερών ακτιβιστών που μπαίνουν στους ιδιωτικούς, διαδικτυακούς ιστοτόπους στους οποίους επικοινωνούν ακροδεξιοί, για να παρεμποδίσουν τις προσπάθειές τους να οργανωθούν.

«Τρεις και ο κούκος» στις διαδηλώσεις

Ενδεικτικά, την Κυριακή 11 Απριλίου, ελάχιστοι εμφανίστηκαν σε ακροδεξιές διαδήλωσεις, ωστόσο οι αντιδιαδηλώσεις από αντιρατσιστές και αντιφασίστες έγιναν κανονικά.

Στο Ράλεϊ της Βόρειας Καρολίνα, ένα μικρό πλήθος από αντιφασίστες και αντιρατσιστές διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στο μέρος όπου θα λάμβανε χώρα η συγκέντρωση «White Lives Matter», και έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης, με κεντρικό πανό που έγραφε «κάνουμε την παράδοσή μας αποδεκτή».

Στη Φιλαδέλφεια, ακτιβιστές τουίταραν φωτογραφίες ενός πικνικ αντισυγκέντρωσης, με πίτσες και διάφορα άλλα σνακ.

Philly pizza party picnic?



Check!



TastyKakes?



Check!



Philly White Lives Matter Nazis?



No shows.



This is what antifascism looks like. 🖤❤ https://t.co/javVNxhM5p pic.twitter.com/9uz8kLzfso — Gwen Snyder is uncivil (@gwensnyderPHL) April 11, 2021

Στη Νέα Υόρκη, δεκάδες αντιδιαδηλωτές συγκεντρώθηκαν απέναντι από τον Πύργο Τραμπ, όπου είχε καλεστεί μια συγκέντρωση του White Lives Matter. Στη συγκέντρωση των ακροδεξιών εμφανίστηκε μόνο ένας διαδηλωτής!

Image Ο διαδηλωτής του White Lives Matter ήταν μόνος του έξω από τον Πύργο Τραμπ, ενώ απέναντι βρίσκονται εκατοντάδες ακτιβιστές/Φωτογραφία: Getty

Η αστυνομία στην Αλμπουκέρκη του Νέου Μεξικό έκανε κύκλο γύρω από έναν μοναχικό διαδηλωτή, ώστε να τον διαχωρίσει από ένα μεγάλο πλήθος αντιδιαδηλωτών.

Τρεις διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν πίσω από ένα πανό «White Lives Matter» στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, όπου μια γραμμή της αστυνομίας τους χώριζε από δεκάδες αντιδιαδηλωτές.

Only a small counter protest is present at NYC White Lives Matter rally that was ment to be held outside Trump Tower at 1pm today pic.twitter.com/AiA4TchsXY — @SCOOTERCASTER (FNTV) (@ScooterCasterNY) April 11, 2021

Εκατοντάδες αντιδιαδηλωτές, περαστικοί και δημοσιογράφοι συγκεντρώθηκαν σε μια αντιδιαδήλωση στο Χάντιγκτον Μπιτς, στα νοτιοανατολικά του Λος Άντζελες.

Αντιδιαδηλωτές φώναζαν σε διάφορα livestreams «ενότητα και κοινότητα» και «Black Lives Matter». Μερικοί διαδηλωτές, ένας εκ των οποίων φορούσε κουκούλα και μια μπλούζα με ένα ρατσιστικό σύνθημα, εκδιώχθηκαν από τους αντιδιαδηλωτές που φώναζαν «ναζί πηγαίνετε σπίτι σας».

There’s a Proud Boys “white lives matter” rally planned to start in about half an hour in downtown abq. Couple hundred counter protesters out here pic.twitter.com/A2wCVLOKw6 — Bella Davis (@bladvs) April 11, 2021

Συγκεντρώσεις «καταδικασμένες να αποτύχουν»

Οι συγκεντρώσεις την προηγούμενη εβδομάδα ήταν «καταδικασμένες να αποτύχουν» σύμφωνα με τη Μέγκαν Σκουάιρ, καθηγήτρια πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Έλον της Βόρειας Καρολίνα, η οποία κάνει προσπάθειες να εντοπίσει τον διαδικτυακό εξτρεμισμό.

Σύμφωνα με τη Σκουάιρ, «έχασαν τη γη κάτω από τα πόδια τους, και οι δίκες που είχαν να αντιμετωπίσουν σίγουρα δε βοήθησαν».

«Οι διοργανωτές της συγκέντρωσης στη Βόρεια Καρολίνα δεν ήξεραν τους νόμους που διέπουν την οργάνωση διαδηλώσεων, μεταξύ των οποίων και νόμοι που απαγορεύουν την κατοχή όπλων σε αυτές», είπε η Σκουάιρ.

Οι διοργανωτές ήταν επίσης ανίκανοι να χρησιμοποιήσουν το Telegram, όπου είχε ανακοινωθεί η συγκέντρωση, ενώ δεν μπορούσαν να ταυτοποιήσουν και τα τρολ που είχαν εισχωρήσει σε αυτήν.

«Οι προσπάθειες για την οργάνωση των συγκεντρώσεων ήταν βιαστικές και κακές», συμπληρώνει η Σκουάιρ. «Δεν βάζουν και τους πιο ικανούς», αναφέρει.

«Μπλόκο» από τα social media και συννενοήσεις μέσω telegram

Οι μεγάλες πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που καλωσόριζαν κάποτε τους ακροδεξιούς, πλέον έχουν αυστηροποιήσει τους κανόνες τους αναφορικά με την ανάρτηση βίαιου υλικού.

«Δεν έχουν κατακερματιστεί μόνο οι μεγάλες οργανώσεις, μα και το αποτύπωμά τους στα social media», λέει ο Μπράιαν Λέβιν, διευθυντής του Κέντρου για τη Μελέτη του Μίσους και του Εξτρεμισμού στο California State University στο Σαν Μπερναντίνο. «Κάποιοι εξτρεμιστές απλώς πήγαν σε άλλες πλατφόρμες που συγκεντρώνουν τέτοιον κόσμο, ενώ άλλοι απλώς αποχώρησαν συνολικά από το κίνημα», συμπληρώνει.

Οι διαδηλώσεις του κινήματος «White Lives Matter», σχεδιάστηκαν μέσω της κρυπτογραφημένης εφαρμογής «telegram», μετά το μπλόκο από τα social media, ύστερα από την αποτυχημένη εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το σύνθημα «White Lives Matter» χρησιμοποιείται από ρατσιστικές οργανώσεις και νεοναζί, μεταξύ των οποίων και η Κου Κλουξ Κλαν από το 2015, ως μια απάντηση στο κίνημα «Black Lives Matter», σύμφωνα με την Anti-Defamation League.

Το 2016, το κίνημα «White Lives Matter» χαρακτηρίστηκε σαν ομάδα μίσους από το Southern Poverty Law Center. Έγιναν κάποιες συγκεντρώσεις του κινήματος εκείνη τη χρονιά, όπου οι διαδηλωτές στο Χιούστον συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία του NAACP με σημαίες του Νότου, ενώ έγιναν και συλλήψεις στο Ώστιν του Τέξας, ύστερα από συγκρούσεις με αντιδιαδηλωτές.

Δεν εξαφανίστηκε το μίσος

Το μίσος δεν έχει εξαφανιστεί, όμως ο κόσμος έχει αποθαρρυνθεί από το να συμμετάσχει σε ακροδεξιές οργανώσεις, σύμφωνα με το nbcnews.com.. Μέχρι στιγμής, έχουν κατηγορηθεί 369 άνθρωποι για συμμετοχή στην πολιορκία του Καπιτωλίου, σύμφωνα με μια βάση δεδομένων του Πανεπιστημίου Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Περίπου σαράντα από τους κατηγορούμενους είναι μέλη και φίλοι των Proud Boys, μιας φίλα προσκείμενης στον Τραμπ ακροδεξιάς οργάνωσης και της πολιτοφυλακής Oath Keepers. Και οι δυο οργανώσεις κατηγορούνται για συντονισμό των ακροδεξιών ομάδων, ενώ αντιμετωπίζουν και τις σοβαρότερες κατηγορίες για την εισβολή στο Καπιτώλιο, μεταξύ των οποίων και συνωμοσία.

Πέραν των νομικών συνεπειών, η συμμετοχή σε ακροδεξιές ομάδες έχει γίνει και επίφοβη, καθώς αντιφασίστες ακτιβιστές έχουν αποκαλύψει τους συμμετέχοντες στους εργοδότες τους.

Οι ακροδεξιοί παραμονεύουν

Αυτή η αναδιάταξη, πάντως, και η έλλειψη συνεκτικής ηγεσίας, δεν εξαλείφει τον κίνδυνο από αυτές τις ομάδες.

Ο κίνδυνος, συμπληρώνει ο Λέβιν, έρχεται πλέον από «μοναχικούς λύκους και πυρήνες που δρουν βάσει της δικής τους ιδιοσυγκρασίας, συχνά πασπαλισμένης με μια πληθώρα στερεοτύπων και θεωριών συνωμοσίας, που το διαδίκτυο είναι ακόμα γεμάτο από αυτές».