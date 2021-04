Πυροβολισμοί σε σχολείο στις ΗΠΑ – Αναφορές για ένα νεκρό και πολλούς τραυματίες

Περιστατικό με πυροβολισμούς υπήρξε σε λύκειο του Νόξβιλ, στην αμερικανική πολιτεία Τενεσί, με αναφορές να κάνουν λόγο για ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες.

Όπως μεταδίδουν τα αμερικανικά ΜΜΕ, «έπεσαν» πυροβολισμοί και υπάρχουν «πολλά θύματα» συμπεριλαμβανομένου κι ενός αστυνομικού.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Τενεσί, σε επίσημη δήλωσή του, επιβεβαίωσε το συμβάν και τον τραυματισμό του αστυνομικού, τονίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχει πλέον ενεργή απειλή».



Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας άνδρας είναι νεκρός και άλλο ένα άτομο συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα για ανάκριση. Σύμφωνα με αναφορές, δεν ενεπλάκησαν μαθητές στο αιματηρό συμβάν.

«Πολλά θύματα από πυροβολισμούς έχουν αναφερθεί, συμπεριλαμβανομένου ενός αστυνομικού. Η έρευνα συνεχίζεται αυτή τη στιγμή», ανέφερε νωρίτερα η αστυνομία του Νόξβιλ με ανάρτηση στο twitter.

Πλάνα από τηλεοπτικά δίκτυα δείχνουν αστυνομικούς και πυροσβέστες γύρω από το λύκειο Όστιν – Ιστ στο ανατολικό Νόξβιλ.

A reunification site has been established at the baseball field behind Austin-East High School near Wilson and S. Hembree. https://t.co/zmQGzwb6cO