ΝΑΤΟ σε Ρωσία: Δεν αναγνωρίζουμε την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας

«Η σημαντική στρατιωτική ανάπτυξη της Ρωσίας δεν δικαιολογείται και είναι βαθιά ανησυχητική», τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ κατά τις κοινές δηλώσεις που έκανε με τον υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, Ντμίτρο Κούλεμπα.

Ο Γενς Στόλτενμπεργκ υπογράμμισε ότι «η Ρωσία πρέπει να σταματήσει τη στρατιωτική ανάπτυξη» εκφράζοντας την ανησυχία του για τις εξελίξεις.

Ο ίδιος κάλεσε παράλληλα τη Ρωσία να «σταματήσει τις προκλήσεις και να προχωρήσει αμέσως σε αποκλιμάκωση».

«Δεν αναγνωρίζουμε και δεν θα αναγνωρίσουμε την παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας», σημείωσε ο Γενικός Γραμματέας της Βορειοτλαντικής Συμμαχίας και τόνισε ότι το ΝΑΤΟ βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Η συσσώρευση ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων κοντά στην Ουκρανία ήταν και το βασικό θέμα που συζήτησαν τη Δευτέρα ο Γενς Στόλτενμπεργκ με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

Συγκεκριμένα οι δύο άνδρες συζήτησαν την «άμεση ανάγκη η Ρωσία να σταματήσει την επιθετική στρατιωτική συσσώρευση δυνάμεων κατά μήκος των συνόρων με την Ουκρανία και στην κατεχόμενη Κριμαία», καθώς και τις προοπτικές για την προώθηση ειρήνης στο Αφγανιστάν, ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

Σε μήνυμα του στο Twitter, ο Άντονι Μπλίνκεν τόνισε ότι στη δεύτερη επίσκεψή του στις Βρυξέλλες επιδιώκει εποικοδομητικές συζητήσεις με τους Συμμάχους για μια σειρά κοινών προτεραιοτήτων. «Είμαστε πιο δυνατοί όταν εργαζόμαστε μαζί», προσέθεσε.

On my second trip to Brussels, I look forward to productive conversations with Allies on a range of shared priorities. We are stronger when we work together. #WeAreNATO