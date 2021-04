«Πάρκο βαρβαρότητας»: Ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν ποζάρει δίπλα σε κράνη νεκρών Αρμενίων στρατιωτών!

Το πάρκο «Military Trophy Park», το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται τον περασμένο Ιανουάριο, εγκαινίασε, χθες, Δευτέρα ο πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν, Ιλχάμ Αλίγιεφ.

Το πάρκο περιλαμβάνει «λάφυρα» πολέμου Αρμενίων στρατιωτών κατά την πρόσφατη σύγκρουση ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, στο Ναγκόρνο Καραμπάχ και η οποία διήρκεσε από τις 27 Σεπτεμβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου του 2020.

Ο Ιλχάμ Αλίγιεφ, διακρίνεται φορώντας στρατιωτική παραλλαγή να ποζάρει ανάμεσα στα «εκθέματα», τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κράνη νεκρών Αρμενίων, αλλά και ομοιώματα στρατιωτών, καθώς και τεθωρακισμένα οχήματα.

«Ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ, σε μία έκθεση που άνοιξε πρόσφατα παρουσιάζοντας τα κράνη Αρμένιων στρατιωτών που σκοτώθηκαν στον δεύτερο πόλεμο του Ναγκόρνο Καραμπάχ τον περασμένο χρόνο», έγραψε σε ανάρτησή του στο Twitter, ο δημοσιογράφος και αναλυτής Νιλ Χάουερ.

Azerbaijani President Ilham Aliyev today, at a newly opened exhibition displaying the helmets of Armenian soldiers killed in last year's Second Karabakh War pic.twitter.com/MKM20EsS15