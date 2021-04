Star Wars: Η Disney δημιούργησε ένα «αληθινό» φωτόσπαθο – Πώς λειτουργεί

Σε μια πρόσφατη εκδήλωση Τύπου, ο πρόεδρος των Disney Parks Josh D'Amaro παρουσίασε ένα όπλο-ρεπλίκα που μεγαλώνει και μικραίνει με το πάτημα ενός κουμπιού.



Λέγεται ότι είναι ό,τι πλησιέστερο έχει κατασκευαστεί ποτέ στο κλασικό lightsaber που βλέπουμε στις ταινίες και σειρές των Star wars.

Δεν υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες φωτογραφίες ή βίντεο, αν και ο D'Amaro ανέφερε ότι οι φαν θα πρέπει να αναμένουν σύντομα την πρώτη εμφάνιση του νέου φωτόσπαθου.



Ο D'Amaro, ο πρόεδρος της Disney Parks, παρουσίασε το εν λόγω σπαθί-παιχνίδι στις 8 Απριλίου κατά τη διάρκεια μίας ενημέρωσης για το λανσάρισμα του νέου Avengers Campus στη Disneyland.



«Μόλις παρακολούθησα μια τηλεδιάσκεψη Τύπου και ο Josh D'Amaro είχε μαζί του ένα φωτόσπαθο», έγραψε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος Carlye Wisel.

Did #Disney invent a real working #lightsaber?



Yes they did.



It won't melt through metal blast doors, or cut off your hand, but it does feature an illuminated blade that will extend and retract at the push of a button.



This animation shows the concept behind the tech. pic.twitter.com/e7fwP06CxF