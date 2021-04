Μπέρνι Μέιντοφ: Ο εμπνευστής της διασημότερης χρηματιστηριακής απάτης και το τεράστιο σχήμα Ponzi

Ο Μπέρνι Μέιντοφ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, υπήρξε ένας πολύ διάσημος σύμβουλος επενδύσεων της Wall Street, αλλά έγινε παγκοσμίως γνωστός για το απίστευτο ​σχήμα Ponzi, τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή απάτη στην αμερικανική ιστορία που έστησε μαεστρικά για περισσότερο από δύο δεκαετίες.

Όταν οι ερευνητές του FBI και της SEC ανακάλυψαν τελικά την τεραστίου μεγέθους απάτη το 2008, οι απώλειες από τους επενδυτές του Μέιντοφ εκτιμήθηκαν σε περισσότερα από 50 δισ. δολάρια κατά τη διάρκεια σχεδόν 20 ετών. Η «χάρτινη» πυραμίδα κατάρρευσε τον Δεκέμβριο του 2008 όταν ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών, που φοβήθηκαν την οικονομική κρίση, ζήτησαν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους. Μεταξύ των πελατών του υπήρξαν και δεκάδες Έλληνες και ομογενείς.

Ο Μέιντοφ καταδικάστηκε ουσιαστικά σε ισόβια κάθειρξη (150 χρόνια) και ο αδελφός του, Πίτερ, ο οποίος εργαζόταν επίσης για την Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 10 ετών. Ο Μέιντοφ διατάχθηκε επίσης να πληρώσει σχεδόν 200 δισ. δολάρια ως αποζημίωση, αλλά αυτή η απόφαση από το δικαστήριο ήταν ουσιαστικά ανούσια, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία του εκείνη την εποχή δεν μπορούσαν να καλύψουν το ποσό.

Η ιστορία του

Ο Μπέρνι Μέιντοφ γεννήθηκε σε μια φτωχή οικογένεια του Κουίνς της Νέας Υόρκης. Ξεκίνησε την καριέρα του στη Γουόλ Στριτ στις αρχές της δεκαετίας του 1960 επενδύοντας σε μετοχές μικρής χρηματιστηριακής αξίας. Τελικά, δημιούργησε την επιχείρηση, Bernard L. Madoff Investment Securities LLC, η οποία θα γινόταν μία από τις μεγαλύτερες χρηματιστηριακές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Στο ξεκίνημα, έδειχνε να έχει όλα τα φόντα ενός πραγματικού επιχειρηματία.

Το πρόγραμμα λογισμικού συναλλαγών σε υπολογιστές, που αναπτύχθηκε από τον σύμβουλο επενδύσεων και τον αδελφό του Πίτερ, υιοθετήθηκε από το δείκτη χρηματιστηρίου NASDAQ και έθεσε τα θεμέλια για πολλά από τα ηλεκτρονικά συστήματα συναλλαγών που πλέον σήμερα χρησιμοποιούνται κατά κόρον. Επίσης, ο Μέιντοφ διετέλεσε πρόεδρος του NASDAQ το 1990.

Ήταν τόσο σεβαστός στη Γουόλ Στριτ, ώστε υπηρέτησε για ένα χρονικό διάστημα ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Χρηματοοικονομικής Βιομηχανικής Ρυθμιστικής Αρχής (NASD) - μιας ιδιωτικής ρυθμιστικής εταιρείας για τον κλάδο των κινητών αξιών. Άλλα μέλη της οικογένειάς του κατείχαν επίσης εξέχουσες θέσεις σε βιομηχανικούς οργανισμούς, όπως ο Σύνδεσμος Κινητών Αξιών και Χρηματοοικονομικών Αγορών (SIFMA).

Image

Η χρηματιστηριακή εταιρεία του Μέιντοφ μέχρι τη δεκαετία του 1990, επεξεργαζόταν το 10%-15% όλων των εντολών διαπραγμάτευσης για το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE). Ήταν επίσης γνωστός για τις φιλανθρωπίες που έκανε σε διάφορες οργανώσεις ενώ χρηματοδοτούσε και υποψηφίους του Δημοκρατικού Κόμματος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ωστόσο, ανάμεσα στα θύματά του ήταν και μέλη μη κερδοσκοπικών φιλανθρωπικών οργανώσεων, που επένδυαν τεράστια ποσά στην εταιρεία του.

Το σχήμα Ponzi

Μια από τις πιο αινιγματικές πτυχές της υπόθεσης Μπέρνι Μέιντοφ είναι το ερώτημα γιατί διέπραξε αυτήν την τεράστια απάτη. Η νόμιμη χρηματιστηριακή επιχείρηση του ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη, καθιστώντας τον ίδιο και την οικογένειά του πολύ πλούσιους. Σίγουρα δεν είχε καμία οικονομική ανάγκη να εξαπατήσει χιλιάδες πελάτες παίρνοντας δισεκατομμύρια δολάρια.

Το σχήμα Ponzi λειτουργούσε μέσω του τμήματος διαχείρισης πλούτου της επιχείρησής του. Ήταν ένα κλασικό – και, στην πραγματικότητα τρομακτικά απλό – σχήμα Πόντσι. Ο Μέιντοφ προσέλκυσε επενδυτές υποσχόμενος εξαιρετικά υψηλές αποδόσεις στις επενδύσεις τους. Ωστόσο, όταν οι επενδυτές παρέδωσαν τα χρήματα, εκείνος τα κατέθετε στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό στην Chase Manhattan. Κατέβαλε «αποδόσεις» σε προηγούμενους επενδυτές χρησιμοποιώντας τα χρήματα που αποκτήθηκαν από μεταγενέστερους επενδυτές.

Η πυραμίδα λειτούργησε χωρίς να καταλάβει κάτι κανείς για τουλάχιστον δύο δεκαετίες. Ωστόσο, το 2008, κατέρρευσε σαν χάρτινος πύργος όταν ένας μεγάλος αριθμός επενδυτών ήθελε να εξαργυρώσει τις επενδύσεις τους - ύψους περίπου 7 δισ. δολαρίων. Ο Μέιντοφ δεν είχε αρκετά χρήματα για να καλύψει τις αναλήψεις που ζητήθηκαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, εκείνη την εποχή, μπορούσε να βρει μόνο μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια.

«The Wizard of Lies»: Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο στο ρόλο του Μπέρνι Μέιντοφ

Το μέγα σκάνδαλο Μέιντοφ έδωσε τροφή τόσο για τη συγγραφή βιβλίων όσο και για ταινίες στη μικρή αλλά και τη μεγάλη οθόνη. Βασισμένο στο μπεστ σέλερ «The Wizard of Lies: Bernie Madoff and the Death of Trust» («Ο μάγος των ψεμάτων: Ο Μπέρνι Μέιντοφ και ο θάνατος της εμπιστοσύνης») της δημοσιογράφου των Times, Νταϊάνα Ενρίκες, το 2017 βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το «The Wizard of Lies» με πρωταγωνιστές τον Ρόμπερτ ντε Νίρο (Μπέρνι Μέιντοφ) και την Μισέλ Φάιφερ (Ρουθ Μέιντοφ).

Επίσης, η πτώση του Μέιντοφ προβλήθηκε και στη μικρή οθόνη, κυρίως στη μίνι σειρά «Madoff» του ABC, ενώ η ταινία του Γούντι Άλεν «Blue Jasmin» χάρισε ένα Όσκαρ στην Κέιτ Μπλάνσετ για τον ρόλο μιας γυναίκας τον οποίο εμπνεύστηκε από τη Ρουθ Μέιντοφ.

Με πληροφορίες από corporatefinanceinstitute.com