Καναδάς: Πολιτικός εμφανίστηκε ολόγυμνος μετά από διάσκεψη μέσω Zoom

Ένας Καναδός πολιτικός εμφανίστηκε ολόγυμνος κατά την διάρκεια μια τηλεδιάσκεψης της καναδικής Βουλής την Τετάρτη, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της χώρας. Ο λόγος για τον Ουίλιαμ Άμος, φιλελεύθερος βουλευτής.

«Αυτό ήταν ένα ατυχές σφάλμα», δήλωσε ο Ουίλιαμ Άμος, ο οποίος εκπροσωπεί την περιοχή του Πόντιακ του Κεμπέκ. «Το βίντεό μου ενεργοποιήθηκε κατά λάθος καθώς άλλαζα τα ρούχα μου για να πάω για τζόκινγκ», συμπλήρωσε.

Ένα στιγμιότυπο του περιστατικού που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά μέσα δείχνει τον Άμος να κρατά ένα κινητό τηλέφωνο πάνω από την περιοχή των γεννητικών του οργάνων.

«Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη από τους συναδέλφους μου στη Βουλή των Κοινοτήτων για αυτήν την ακούσια απόσπαση της προσοχής», πρόσθεσε αργότερα σε δήλωσή του.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.