Σαν Αντόνιο: Έκλεισε προληπτικά το αεροδρόμιο μετά από αναφορές για πυροβολισμό

Όλοι οι επιβάτες στους τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου έλαβαν οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές να οδηγηθούν για προστασία σε ένα ασφαλές σημείο την ώρα που η αστυνομία, μετά από κλήση που δέχθηκε, καταφθάνει στο μέρος όπου - σύμφωνα με αναφορές - ακούστηκε πυροβολισμός.

Το αστυνομικό τμήμα του Σαν Αντόνιο επιβεβαίωσε ότι υπήρξε ένας πυροβολισμός, με εμπλοκή αστυνομικού, αλλά χωρίς καμία απειλή για τους επιβάτες. Επίσης, αναφέρθηκε ότι το αεροδρόμιο έκλεισε «προληπτικά» και ότι δεν υπάρχει τραυματισμός.

