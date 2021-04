Ινδιανάπολη: Πυροβολισμοί σε εγκαταστάσεις της FedEx - Πληροφορίες για «πολλά θύματα»

Περιστατικό με μαζικούς πυροβολισμούς σε γραφεία της εταιρείας ταχυμεταφορών FedEX στην Ινδιανάπολη φαίνεται να έχει προκαλέσει πολλά θύματα, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και αναφέρει η αστυνομία της περιοχής.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μάριον στην Ινδιανάπολη επιβεβαίωσε ότι υπάρχει ένα περιστατικό σε γραφεία της FedEx, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης έχει αυτοκτονήσει.

⚠️🇺🇸#URGENT: Reports of several people shot at Indianapolis FedEx facility#Indianapolis l #IN

Police & EMS personnel are responding to a FedEx facility where reports say 8 people have been shot. The shooter has not been detained and may still be shooting.

