Η Cardi B ξεσπάει για την αστυνομική βία: Πού βρίσκεστε, Ρεπουμπλικάνοι του Twitter;

Κουρασμένη από τους ανθρώπους που κηρύττουν το νόμο και την τάξη, αλλά στη συνέχεια σιωπούν όταν η πραγματικότητα δεν ταιριάζει με τις απόψεις τους δηλώνει η Cardi B.

«Αυτή την περασμένη εβδομάδα έχουμε δει έναν Αμερικανό υπολοχαγό που υπηρέτησε αυτή τη χώρα να αντιμετωπίζεται σαν σκύλος από αστυνομικούς, να τραυματίζεται, να ρίχνεται στο πάτωμα-σκεφτείτε, αυτός ο άνθρωπος υπηρέτησε αυτή τη χώρα», δήλωσε η Cardi B σε ένα βίντεο ενός λεπτού στο Twitter που δημοσιεύτηκε νωρίς το πρωί της Τετάρτης (14 Απριλίου).

Το βίντεο αναφερόταν στο βίντεο από ένα περιστατικό τον περασμένο Δεκέμβριο στη Βιρτζίνια, όπου ένας αστυνομικός ψέκασε με σπρέι πιπεριού τον υπολοχαγό Κάρον Ναζάριο στο πρόσωπο μετά από μια αντιπαράθεση κατά τη διάρκεια μιας έρευνας.

Ο αστυνομικός από τότε έχει απολυθεί και ο Ναζάριο έχει καταθέσει μήνυση για περισσότερα από ένα εκατομμύριο δολάρια εναντίον των δύο αστυνομικών από τη Βιρτζίνια, οι οποίοι έγραψαν στην αναφορά τους ότι σταμάτησαν τον Ναζάριο επειδή δεν έχει πίσω πινακίδα στο SUV που οδηγούσε, αλλά μια προσωρινή πινακίδα.

Οι αστυνομικοί διέταξαν τον Ναζάριο, ο οποίος ήταν ένστολος και είχε οδηγήσει μέχρι το βενζινάδικο για να βρίσκεται σε μια καλά φωτισμένη τοποθεσία, να βγει από το όχημα καθώς κρατούσε τα χέρια του έξω από το παράθυρο, ρωτώντας τους γιατί τον σταμάτησαν. Πρόσθεσε μάλιστα ότι φοβόταν να βγει και στη συνέχεια χτυπήθηκε με σπρέι πιπεριού στα μάτια και αναγκάστηκε να ξαπλώσει στο έδαφος.

Η Cardi Β, ντυμένη με ένα λευκό μπουρνούζι συνέχισε: «Πάνω από μια πινακίδας κυκλοφορίας που αυτά τα καθάρματα δεν μπορούσαν να δουν, υπήρχε μια προσωρινή πινακίδα κυκλοφορίας. Έχουμε δει έναν νεαρό άνδρα να σκοτώνεται από αστυνομικό, όντας άοπλος και η δικαιολογία ήταν ο αστυνομικός που ήταν σε υπηρεσία για 20 και πλέον χρόνια, μπέρδεψε το όπλο με ένα taser», πρόσθεσε, αναφορικά με τον φόνο του Ντόντε Ράιτ την Κυριακή. Ο Ράιτ σκοτώθηκε στη Μινεσότα, όταν μια αστυνομικός τον πυροβόλησε αφού μπέρδεψε το όπλο με το taser της, όπως η ίδια ισχυρίστηκε.

«Και το ερώτημα είναι: «Πού στο καλό βρίσκεστε, Ρεπουμπλικάνοι του Twitter;», ρώτησε η ράπερ. «Είστε οι πιο θορυβώδεις σε αυτή την εφαρμογή, αλλά δεν λέτε τίποτα, δεν παραπονιέστε, κατηγορείτε τους πάντες για το τι συμβαίνει στην Αμερική, εκτός από την αστυνομία. Ήσασταν πολύ σιωπηλοί! Τι συμβαίνει;».

«Δεν θέλω ποτέ να σας δω να «κράζετε» διασημότητες, αθλητές μέχρι όλοι σας να αναγνωρίσετε τι πάει πραγματικά στραβά στην Αμερική !», συνέχισε.

Ya been real quit .Twitter Blue check Republicans are a fuckin joke .I don’t ever want to see yaa ranting on celebrities,athletes until yall address what’s REALLY WRONG IN AMERICA ! pic.twitter.com/z3Lyf1GGZb