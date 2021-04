Οργή στην Ινδία: Καθηγητής χαστουκίζει χωρίς έλεος μαθητή του

Βίντεο που καταγράφει έναν καθηγητή στην Ινδία να χαστουκίζει πολλάκις μαθητή του έγινε viral και προκάλεσε διεθνή οργή.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό μέσο, The Independent , το περιστατικό συνέβη σε εκπαιδευτικό κέντρο στο Σριναγκάρ της Ινδίας. Ο εν λόγω άγνωστος μαθητής φέρεται να μην ζήτησε από τον δάσκαλό του «άδεια» για να κάνει κάτι. Ο δάσκαλος φαίνεται πως ήθελε να τον τιμωρήσει παραδειγματικά για τους υπόλοιπους μαθητές.

Στο βίντεο που διαρκεί 44 δευτερόλεπτα, ακούγεται ο καθηγητής να ρωτάει κάτι τον μαθητή. Πριν προλάβει να απαντήσει, αρχίζει να τον χαστουκίζει πολλές φορές στο κεφάλι, με τέτοια δύναμη που του φεύγουν τα γυαλιά και η μάσκα. Ο μαθητής κοιτάζει στο πάτωμα ταπεινωμένος.

This Brutality by Fayaz Ahmad Zewali who happens to teach chemistry at Hope classes parraypora is Unacceptable. How can a teacher be abusive like this? This is insane. Requesting @AsadamAijaz @Junaid_Mattu to take strict action. @islahmufti @RJNASIROFFICIAL @rj_vijdan pic.twitter.com/TIM5WhnR7W