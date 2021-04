Προκλητικές δηλώσεις Τούρκου υπουργού κατά της Ελλάδας: «Επιχειρούν να κάψουν ανθρώπους»

«Πυρά» κατά της Ελλάδας έριξε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Σουλεϊμάν Σοϊλού, δύο 24ωρα μετά την επίσκεψη Δένδια στην Άγκυρα και τις «επεισοδιακές» δηλώσεις που έγιναν στον τηλεοπτικό αέρα από τον υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας και τον Τούρκο ομόλογό του.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας της Ελλάδας επιχειρούν να ρίξουν βενζίνη και να κάψουν ανθρώπους, Αυτή είναι σφαγή υπό την επίβλεψη της Ευρώπης. Όσο η Ευρώπη συνεχίζει να κακομαθαίνει την Ελλάδα και συνεχίζει να σιωπά θα γραφτεί στην ιστορία ως ο ηθικός αυτουργός αυτού του κακού», υποστήριξε ο Σοϊλού, με μήνυμά του στο Twitter.

Greek Law Enfor. Agencies seek to burn people, pouring gasoline on them, which indicates massacre under scout of Europe.



Europe shall go down history as instigator of this malignancy, by spoiling Greece and keeping silent to what's going on there @EU_Commission pic.twitter.com/vGmMvJs8mO