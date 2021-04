Αίγυπτος: Νέος εκτροχιασμός τρένου – Τουλάχιστον 100 τραυματίες, πληροφορίες και για νεκρούς

Περισσότερα από 50 ασθενοφόρα έσπευσαν στον τόπο του ατυχήματος και μετέφεραν τους τραυματίες σε τρία νοσοκομεία της επαρχίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι υπάρχουν νεκροί.

Τo τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, κάνει λόγο για τουλάχιστον οκτώ νεκρούς.

Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι σκοτώθηκαν και σχεδόν 200 τραυματίστηκαν τον Μάρτιο από την σύγκρουση δύο τρένων κοντά στην Τάχτα, περίπου 440 χλμ νότια του Καϊρου.

