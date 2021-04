Απίστευτη τοποθέτηση από σύμβουλο του Ερντογάν: Η Αλεξανδρούπολη μας ανήκει

Σε τοποθέτησή του στο φιλοκυβερνητικό τηλεοπτικό δίκτυο CNNTurk, ο σύμβουλος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Μεσούτ Χακί Τσασίν, ισχυρίστηκε ότι η Αλεξανδρούπολη ανήκει στην Τουρκία.

«Όπως αναφέρεται και στο όνομα αυτής της τοποθεσίας Dedeağaç (dede= παππούς και ağaç= δέντρο), οι παππούδες μας φύτεψαν εκεί δέντρα», ανέφερε χαρακτηριστικά για να ενισχύσει το επιχείρημά του.

Παράλληλα «ορκίστηκε» ότι η Τουρκία «θα καταλάβει ελληνικά όπλα στο Αιγαίο και τα αμερικανικά όπλα στη Συρία».

«Οι ΗΠΑ έδωσαν 1.200 θωρακισμένα οχήματα στην Ελλάδα (για να χρησιμοποιηθούν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης). Είναι μεταχειρισμένα οχήματα, αμερικάνικα σκουπίδια. Κάποια από αυτά είναι καλά μόνο για ανταλλακτικά. Αν η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα νησιά και μας πυροβολήσει με αυτά τα όπλα, αυτά θα γίνουν λάφυρά μας, όπως έγινε και στην Κύπρο. Το ίδιο είπα και στους "καζανοκέφαλους" (τους Αμερικανούς). Τους είπα “Φέρνετε όπλα στο PΚΚ στα σύνορα με τη Συρία. Αυτά τα όπλα θα είναι σύντομα δικά μας”. Με αυτές τις εσφαλμένες πολιτικές, σχεδιασμένες για εκφοβισμό, είναι λάθος για τον Μπάιντεν να περιλαμβάνει την Τουρκία με την Κρήτη στο Αιγαίο, την Κύπρο και την Αλεξανδρούπολη», ανέφερε ο Τσασίν.

Το βίντεο με τις συγκεκριμένες μεταφράσεις δημοσίευσε με αγγλικούς υπότιτλους ο αυτοεξόριστος Τούρκος δημοσιογράφος στη Σουηδία, Αμπντουλάχ Μποζκούρτ.

Turkish President's security/foreign policy advisor Hakki Casin lays claim on Greek city of Alexandroupolis, says it belongs to #Turkey, vows to seize Greek arms in the Aegean and US weapons in Syria. pic.twitter.com/3kJd2UwOoc