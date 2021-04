Milliyet κατά Πάιατ: Η σκανδαλώδης πόζα μέσα από το πιλοτήριο

Στην ίδια κατεύθυνση με ιθύνοντες της ηγεσίας της χώρας, όπως ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ηγέτης του Κόμματος Εθνικιστικής Δράσης (MHP), Ντεβλέτ Μπαχτσελί, ο οποίος έγινε έξαλλος με την πολυεθνική άσκηση «Ηνίοχος», κινούνται και τα τουρκικά ΜΜΕ.

Αυτή τη φορά στο «στόχαστρό» τους μπήκε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ. Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας «Milliyet», το οποίο σχολιάζει την πτήση που πραγματοποίησε ο κ. Πάιατ με μαχητικό F-16 στο πλαίσιο της Ημέρας Διακεκριμένων Επισκεπτών της άσκησης «Ηνίοχος 21».

«Σκανδαλώδης πόζα μέσα από το πιλοτήριο, που κοινοποιήθηκε από επίσημο λογαριασμό», αναφέρει ο τίτλος του συγκεκριμένου δημοσιεύματος.

Μάλιστα το εν λόγω δημοσίευμα αφού αναφέρει κάποιες πληροφορίες για τις χώρες που συμμετέχουν, υποστηρίζει ότι η Τουρκία βρίσκεται στο στόχαστρο της άσκησης.

Στη συνέχεια αφού χαρακτηρίζει «φιλέλληνα» τον Τζέφρι Πάιατ και αναφέρει ότι «πόσταρε σκανδαλώδεις φωτογραφίες και μήνυμα στον λογαριασμό του στο Twitter».

Από την πλευρά του ο κ. Πάιατ μοιράστηκε την εμπειρία που είχε με ανάρτησή του στο Twitter.

«Ευχαριστώ τη Διοίκηση των Αμερικανικών Αεροπορικών Δυνάμεων Ευρώπης και Αφρικής που μου έδειξε τη συγκλονιστική θέα της Ελλάδας από το πιλοτήριο ενός F-16. Είμαστε περήφανοι που συμμετείχαμε με την Ελλάδα και άλλες έξι χώρες στην άσκηση «ΗΝΙΟΧΟΣ 21», η οποία αναδεικνύει τη μοναδική γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και την αναπτυσσόμενη αμυντική μας συνεργασία που συνεχίζει να φτάνει σε νέα ύψη», έγραψε στο tweet του ο Τζέφρι Πάιατ συνδυάζοντας την ανάρτηση με φωτογραφίες από την πτήση με το F-16.

Thank you to @HQUSAFEAFAF for showing me breathtaking views of Greece from the cockpit of an F-16! We proudly join Greece & 6 other countries for #INIOCHOS21 showcasing Greece's unique geostrategic position & our expanding defense partnership which continues to reach new heights. pic.twitter.com/Pt9YzJSsSC