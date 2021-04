Λήξη συναγερμού στο Λονδίνο: Είχε εκκενωθεί ο σταθμός London Bridge

Περίπου μία ώρα διήρκησε ο συναγερμός στον σταθμό «London Bridge», στο Λονδίνο, ο οποίος εκκενώθηκε προκειμένου η Αστυνομία να ερευνήσει πληροφορίες για ένα «ύποπτο αντικείμενο».

Ο σταθμός Γέφυρα του Λονδίνου (London Bridge) στο κεντρικό Λονδίνο εκκενώθηκε καθώς οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε ένα συμβάν, ανέφερε η σιδηροδρομική εταιρία Southern στο Twitter.

«Αστυνομικοί κλήθηκαν στον σταθμό Γέφυρα του Λονδίνου στις 12:33 μ.μ. έπειτα από πληροφορίες για ένα ύποπτο αντικείμενο μέσα σε τρένο», ανέφερε εκπρόσωπος της βρετανικής αστυνομίας μεταφορών.

«Ο σταθμός έχει κλείσει για προληπτικούς λόγους ενόσω ειδικοί αστυνομικοί αξιολογούν το αντικείμενο».

«Τα τρένα δεν θα μπορούν να εξυπηρετήσουν τη Γέφυρα του Λονδίνου καθώς εκκενώνεται ο σταθμός» έγραψε από την πλευρά της η σιδηροδρομική εταιρία Southern στο Twitter.

Τελικά στις 15.35, ανακοινώθηκε ότι «οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισαν το περιστατικό και ότι ο σταθμός θα ανοίξει ξανά σύντομα».

