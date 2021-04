Σκοτώθηκε σε τροχαίο πολλά υποσχόμενος παίκτης του ΝΒΑ

Ο Τέρενς Κλαρκ, παίκτης του πανεπιστημίου του Κεντάκι, βρήκε τραγικό θάνατο την ώρα που επέστρεφε από την προπόνηση.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Λος Άντζελες, ο 19χρονος οδηγούσε με μεγάλη ταχύτητα και αφού πέρασε με κόκκινο φανάρι, χτύπησε άλλο αυτοκίνητο και έχασε τον έλεγχο του οχήματός του το οποίο χτύπησε στη συνέχεια σε στύλο για να καταλήξει αμέσως μετά σε μία μάντρα.

Όπως επίσης ανέφερε η αστυνομία, ο Κλαρκ δεν φορούσε σωστά τη ζώνη ασφαλείας.

Ο νεαρός αθλητής που το καλοκαίρι επρόκειτο να συμμετάσχει στο ντραφτ του NBA, εξέπνευσε στο ασθενοφόρο, με τη μητέρα του στο πλευρό του, πριν φτάσει από τη Λεωφόρο Γουινέκτα στο Νοσοκομείο Νόρθριτζ.

Το δυστύχημα συνέβη περίπου 10-15 χλμ. μακριά από το Καλαμπάσας, το σημείο στο οποίο έχασε τη ζωή του στις 26 Ιανουαρίου του 2020 ο Κόμπι Μπράιαντ.

We are devastated to learn of our own Terrence Clarke's tragic passing. Our hearts are heavy for Terrence, his family and all of us who loved him.https://t.co/u81DDOszPa