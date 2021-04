Όσκαρ 2021: Οι προβλέψεις του Reader.gr για τα μεγάλα βραβεία της βραδιάς

Είναι τέτοιος ο συνδυασμός υποψηφίων στα φετινά Όσκαρ, ώστε θα υπάρξουν μία ή και δύο από τις οχτώ υποψήφιες για Καλύτερη Ταινία, που δε θα πάρουν ούτε ένα βραβείο, ενδεχομένως. Το αμφίρροπο είναι ένα στοιχείο των βραβείων τα τελευταία 3-4 χρόνια, το απροσδόκητο είναι επίσης χαρακτηριστικό των απονομών, άρα με αυτό το σκεπτικό θα είναι απίθανο αν υπάρξει ταινία με πάνω από 3 βραβεύσεις.

Μιας και σε λίγες ώρες θα γίνει η απονομή, για πρώτη φορά σε καιρό πανδημίας, στήνουμε ένα προεόρτιο με τις προβλέψεις μας για τους νικητές σε 10 μεγάλες κατηγορίες συν 2 τεχνικής φύσεως όπου διεκδικούν το Όσκαρ Έλληνας.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Η ανάλυση: Αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δείχνουν το Nomadland να έχει το ισχυρότερο προβάδισμα. Το Minari είναι το μόνο που μπορεί να του πάρει το βραβείο, ενώ το The Trial of the Chicago 7 είναι το underdog που μπορεί να κάνει την έκπληξη.

Η πρόβλεψη: Nomadland δαγκωτό.

Ά ΑΝΔΡΙΚΟ

Ριζ Άχμεντ, Sound of Metal

Τσάντγουικ Μπόζμαν, Ma Rainey’s Black Bottom

Άντονι Χόπκινς, The Father

Γκάρι Όλντμαν, Mank

Στίβεν Γέουν, Minari

Η ανάλυση: Αν δούμε τι συνέβη στις Χρυσές Σφαίρες, όπου τα τελευταία 30 χρόνια μόλις 6 φορές δεν έχουν πάρει το Όσκαρ κάποιοι από τους νικητές των δύο κατηγοριών για Ά Ανδρικό (Δράμα & Κωμωδία/Μιούζικαλ), και στα SAG, τότε ο Τσάντγουικ Μπόζμαν θα πάρει το βραβείο και θα γίνει ο πρώτος μετά τον Χιθ Λέτζερ που βραβεύεται μετά θάνατον. Όμως ο Άντονι Χόπκινς είναι μια πολύ πιο ασφαλής πρόβλεψη, σε μια κατηγορία που το diversity της (έχει μαύρο, Πακιστανό και Νοτιοκορεάτη) είναι εντυπωσιακό.

Η πρόβλεψη: Στα μάτια μου η ερμηνεία του Χόπκινς στο The Father αξίζει τη νίκη, έστω και για ένα τσικ παραπάνω από τους Μπόζμαν και Άχμεντ.

Ά ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Βαϊόλα Ντέιβις, Ma Rainey’s Black Bottom

Άντρα Ντέι, The United States vs. Billie Holiday

Βανέσσα Κίρμπι, Pieces of a Woman

Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Nomadland

Κάρι Μάλιγκαν, Promising Young Woman

Η ανάλυση: Παρόλο που η ΜακΝτόρμαντ έχει χορτάσει από Όσκαρ, δε διαφαίνεται πώς δε θα κατακτήσει και αυτή τη φορά, τρίτη συνολικά μετά το Three Billboards Outside Ebing Misouri και το Fargo. Είναι πάντως αρκετά ανοιχτή κατηγορία, γιατί η Ντέιβις πήρε το βραβείο στα SAG, ενώ η η Άντρα Ντέι και η Ρόζαμουντ Πάικ πήραν τα 2 γυναικεία στις Χρυσές Σφαίρες, ενώ οι νεότερες Κίρμπι και Μάλιγκαν δε μπορούν να αγνοηθούν ελαφρά τη καρδία. Το ποσοστό ταύτισης Χρυσών Σφαιρών και Όσκαρ στην κατηγορία του Ά Γυναικείου είναι 27/30 την τελευταία 30ετία!

Η πρόβλεψη: Επειδή το Nomadland θα δώσει στη ΜακΝτόρμαντ το βραβείο της Καλύτερης Ταινίας ως παραγωγός, θα ποντάρουμε ότι η Ντέιβις θα πάει για το δικό της τρίτο Όσκαρ.

Β΄ΑΝΔΡΙΚΟ

Σάσα Μπάρον Κόεν, The Trial of the Chicago 7

Ντάνιελ Καλούγια, Judas and the Black Messiah

Λέσλι Όντομ Τζούνιορ, One Night in Miami…

Πολ Ράκι, Sound of Metal

ΛαΚίθ Στάνφιλντ, Judas and the Black Messiah

Η ανάλυση: Ντάνιελ Καλούγια στις Χρυσές Σφαίρες, Ντάνιελ Καλούγια στα SAG, τώρα Ντάνιελ Καλούγια και στη γειτονιά σας!

Η πρόβλεψη: Αν δεν το καταλάβατε, ο Black Messiah Ντάνιελ Καλούγια θα πρέπει να έχει ετοιμάσει τι θα πει στο λόγο απονομής.

Β΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

Μαρία Μπακάλοβα, Borat Subsequent Moviefilm

Γκλεν Κλόουζ, Hillbilly Elegy

Ολίβια Κόλμαν, The Father

Αμάντα Σίφριντ, Mank

Γιου-Τζουν Γιουνγκ, Minari

Η ανάλυση: Αν δεν είχαν γίνει τα Bafta, θα δίναμε ίσες πιθανότητες στην ηθοποιό του Minari και την Κόλμαν. Αλλά όταν έρχεται μέσα στο σπίτι σου κυρία Ολίβια μας, μέσα στο γήπεδο σου και σου παίρνει διπλό, τότε μείνε καλύτερα στη δεύτερη θέση. Άλλωστε, εσύ το χάρηκες το Όσκαρ με τον Λάνθιμο.

Η πρόβλεψη: Γιουνγκ ασυζητητί.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

Λι Άιζακ Τσουνγκ, Minari

Έμεραλντ Φένελ, Promising Young Woman

Ντέιβιντ Φίντσερ, Mank

Κλόε Ζάο, Nomadland

Τόμας Βίντεμπεργκ, Another Round

Η ανάλυση: Έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου για να κατακτήσει γυναίκα το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, πρώτη φορά μετά το 2010 και δεύτερη συνολικά. Η Ζάο έχει πάρει τη νίκη σε όλες τις απονομές ως τώρα, μέχρι και στο Director's Guild Awards, οπότε θα είναι τεράστια έκπληξη να συμβεί αλλιώς.

Η πρόβλεψη: Χωρίς να δείχνουμε τάσεις διχασμένης προσωπικότητας, θα πάμε λίγο κόντρα και θα δώσουμε το Όσκαρ στον σκηνοθέτη του Minari, μόνο με το σκεπτικό ότι αν το Nomadland πάρει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, θα είναι κρίμα να μην επιβραβευτεί και το Minari.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Judas and the Black Messiah

Mank

News of the World

Nomadland

The Trial of the Chicago 7

Η ανάλυση: Στην κατηγορία που συμμετέχει ο Φαίδωνας Παπαμιχαήλ, την πρωτοπορία στις πιθανότητες έχει το Mank και θα έλεγα ως δεύτερο το News of The World. Οι άλλες 3 ταινίες έχουν άλλες κατηγορίες που θα επιβραβευτούν σίγουρα.

Η πρόβλεψη: Ε, να πάρει κάτι και το Mank ρε παιδιά..!

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Borat Subsequent Moviefilm

The Father

Nomadland

One Night in Miami

The White Tiger

Η ανάλυση: Εδώ υπάρχει σαφής διχασμός. Τόσο το The Father όσο και το One Night In Miami πρέπει να πάρουν ένα βραβείο που να δίνει credits σε ένα εύρος στοιχείων της ταινίας. Την ίδια στιγμή υπάρχει το Nomadland που δε γίνεται να το αγνοήσεις, αλλά το αφήνεις στην άκρη σαν τα κρατούμενα σε διαιρέσεις και πολλαπλασιασμούς, θεωρώντας πως η νίκη του στο Best Picture και σε ένα από τα Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Ά Γυναικείου, φέρνει πιο μπροστά αυτά τα δύο.

Η πρόβλεψη: Λέμε το One Night In Miami γιατί μας αρέσει η Ρετζίνα Κινγκ και αξίζει να της δοθεί καύσιμο θάρρους για το πρώτο της σκηνοθετικό βήμα.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΣΕΝΑΡΙΟ

Judas and the Black Messiah

Minari

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Η ανάλυση: Σε κατηγορία που υπάρχει ο κορυφαίος Άαρον Σόρκιν (Trial of the Chicago 7) δεν τίθεται συζήτηση για το ποιος θα νικήσει. Καθώς έχει γίνει ένα συγκεκριμένο μοίρασμα βραβείων, θα βάλω το Promising Young Woman στη δεύτερη θέση και το Sound of Metal στην τρίτη.

Η πρόβλεψη: Αν το Trial Of The Chicago 7 δεν είχε αυτό το στόρι, ίσως αποδυνάμωνε τις πιθανότητες του. Είναι όμως αυτό που είναι και ο Σόρκιν δε νικιέται εύκολα.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ANIMATION

Onward

Over the Moon

A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon

Soul

Wolfwalkers

Η ανάλυση: Το Soul είναι ο άρχων του παιχνιδιού σε αυτή την κατηγορία και δεν πρόκειται να το χάσει.

Η πρόβλεψη: Soul Soul Soul.

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΤΑΙΝΙΑ

Another Round

Better Days

Collective

The Man Who Sold His Skin

Quo Vadis, Aida?

Η ανάλυση: Δανία και Βοσνία θα βρεθούν να διεκδικούν το βραβείο, με το Another Round του Βίντεμπεργκ και το Quo Vadis, Aida? της Γιαζμίλα Ζμπάνιτς. Τα υπόλοιπα τρία θα έχουν ως βραβείο τη συμμετοχή τους.

Η πρόβλεψη: Δε θα έχει ξαναγίνει ποτέ να έχουν βραβευτεί ταινίες γυναικών στο ξενόγλωσσο και στο Best Picture την ίδια χρονιά κι επειδή αυτό είναι ένα ωραίο στόρι και αρμόζει μια τέτοια ιδιαιτερότητα στην πιο ιδιαίτερη απονομή, το δίνουμε στη Ζμπάνιτς.

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΟΝΤΑΖ

The Father (Γιώργος Λαμπρινός)

Nomadland

Promising Young Woman

Sound of Metal

The Trial of the Chicago 7

Η ανάλυση: The Father και Nomadland έχουν ένα προβάδισμα και τρίτο στην κούρσα είναι το Promising Young Woman.

Η πρόβλεψη: Χωρίς επηρεασμό από την υποψηφιότητα του Έλληνα Γιώργη Λαμπρινού, νομίζω πως το The Father θα πάρει αυτό το Όσκαρ.