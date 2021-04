Μπόρις Τζόνσον: Στο στόχαστρο για τη δαπανηρή ανακαίνιση της πρωθυπουργικής κατοικίας

Η βρετανική εκλογική επιτροπή ξεκίνησε σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, επίσημη έρευνα για τη χρηματοδότηση της ανακαίνισης του πρωθυπουργικού διαμερίσματος στην Ντάουνινγκ Στριτ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για να υποπτεύεται ότι ίσως διαπράχθηκε αδίκημα.

Σύμφωνα με το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε σήμερα ότι πλήρωσε ο ίδιος για την ανακαίνιση της πρωθυπουργικής κατοικίας, χωρίς όμως να διευκρινίζει πότε πραγματοποίησε την πληρωμή. «Η απάντηση είναι ότι έχω καλύψει το κόστος και… μπορώ να σας πω ότι έχω συμμορφωθεί πλήρως με τον κώδικα δεοντολογίας», δήλωσε ο Τζόνσον ενώπιον του Κοινοβουλίου.

«Είμαστε τώρα ικανοποιημένοι που υπάρχει εύλογη βάση να υποψιαζόμαστε ότι ίσως διαπράχθηκε αδίκημα ή αδικήματα», ανέφερε η εκλογική επιτροπή για τη χρηματοδότηση του διαμερίσματος στην Ντάουνινγκ Στριτ όπου διαμένει ο Τζόνσον. «Ως εκ τούτου θα συνεχίσουμε αυτή την εργασία ως επίσημη έρευνα για να διαπιστώσουμε εάν ισχύει αυτό».

Η έρευνα θα εξακριβώσει εάν οι όποιες συναλλαγές που σχετίζονται με τις εργασίες στο πρωθυπουργικό διαμέρισμα εμπίπτουν εντός του καθεστώτος που ρυθμίζεται από την επιτροπή και εάν τέτοιου είδους χρηματοδότηση δηλώθηκε όπως απαιτείται. Εάν διαπιστώσει ότι τελέσθηκε αδίκημα – και ότι υπάρχουν επαρκείς αποδείξεις - τότε η επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμο ή να παραπέμψει την υπόθεση στις αστυνομικές αρχές.

BREAKING: A formal investigation has been launched into Boris Johnson's refurbishment of his Downing Street flat after a watchdog found "reasonable grounds to suspect that an offence or offences may have occurred".@SamCoatesSky has the latest.https://t.co/sLb9rQMF3B pic.twitter.com/ryONb2E1kR