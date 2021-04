Ισραήλ: Η στιγμή που η εξέδρα υποχωρεί – Σοκάρουν οι εικόνες

Σοκ προκαλούν τα βίντεο που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας από τη γιορτή στο Ισραήλ που μετατράπηκε σε λίγα δευτερόλεπτα σε εφιάλτη.

Όλα συνέβησαν κατά τη διάρκεια προσκυνήματος υπερορθόδοξων Εβραίων στο όρος Μερόν, στο Ισραήλ, τη νύχτα της Μ. Πέμπτης προς Μ. Παρασκευή. Ο χώρος είχε γεμίσει ασφυκτικά από κόσμο με αποτέλεσμα να υποχωρήσει η εξέδρα και να ακολουθήσει χάος.

Τουλάχιστον 44 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο φριχτό ποδοπάτημα που ακολούθησε ενώ οι εικόνες και τα πλάνα που προβάλλονται από τα τοπικά Μέσα απροκαλούν σοκ

«Καταμετρήσαμε 38 νεκρούς επιτόπου, όμως έχουμε κι άλλους (τραυματίες που κατέληξαν) σε νοσοκομείο», δήλωσε εκπρόσωπος του κέντρου άμεσης βοήθειας Magen David Adom (MDA, το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού), όπως αναφέρει το Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο.

Από την πλευρά του το νοσοκομείο Ζιβ, ένα από αυτά στα οποία διακομίστηκαν δεκάδες από τα 100 και πλέον θύματα, ανέφερε πως καταμετρά έξι νεκρούς, κατά συνέπεια το σύνολο των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην τραγωδία στο Ισραήλ ανέρχεται σε τουλάχιστον 44.

ALERT 🚨 Moments before the incident that killed 44 at Mount Meron, #Israel pic.twitter.com/AYpqqV5Y1D