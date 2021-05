Νότια Αφρική: Επεισοδιακή απόπειρα ληστείας χρηματαποστολής

Δραματικές μόνο μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος τις εικόνες που κατέγραψε εσωτερική κάμερα χρηματαποστολής στη Νότια Αφρική κατά την διάρκεια που ένοπλοι άνοιξαν πυρ κατά του οχήματος.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο βίντεο το πλήρωμα ενός φορτηγού χρηματαποστολής δέχθηκε πυρά από ληστές που επιχείρησαν να τους ληστέψουν. Η αντίδραση του πληρώματος ήταν ψύχραιμη και κατάφεραν να οδηγήσουν χωρίς πανικό αποφεύγοντας την παγίδα θανάτου.

Σύμφωνα με το Sky News τα δύο μέλη του πληρώματος είναι καλά στην υγεία τους και ο μόνος λόγος που είναι ζωντανοί είναι χάρη στην ψυχραιμία τους και στην θωράκιση του οχήματος.

Dramatic dashcam footage has shown the moment a van carrying cash in South Africa was bombarded with bullets as robbers opened fire



Read more here: https://t.co/6Kk16nPWZD pic.twitter.com/SdKSkhSwyj