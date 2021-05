«Χαστούκι» σε Τουρκία από την ΥΠΕΞ της Λιβύης: Να αποχωρήσουν οι ξένες στρατιωτικές δυνάμεις

Στην πρωτεύουσα της Λιβύης την Τρίπολη βρέθηκαν αιφνιδιαστικά σήμερα, Δευτέρα 3 Μαΐου, οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και Χουλουσί Ακάρ.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με την υπουργό Εξωτερικών της Λιβύης, Νάιλα Μάνγκους και δήλωσε πως η Τουρκία συνεχίζει να προστατεύει τα κοινά της συμφέροντα με την Λιβύη στη γραμμή του Τουρκολιβυκού συμφώνου, παρά το γεγονός πως η μεταβατική κυβέρνηση της χώρας δεν έχει δικαίωμα να το επικυρώσει.

«Η Λιβύη είναι μια ιερή χώρα για εμάς. Ως Τουρκία, υιοθετούσαμε πάντα την αρχή της προστασίας της ακεραιότητας, της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της πολιτικής ενότητας της Λιβύης. Είμαστε πάντα δίπλα στο λαό της Λιβύης και στις νόμιμες κυβερνήσεις της, κατά τη διάρκεια των δύσκολων καιρών της. Στη διάρκεια των επιθέσεων στην Τρίπολη, η νόμιμη κυβέρνηση της Λιβύης απηύθυνε έκκληση για βοήθεια σε ορισμένες χώρες. Μόνο η Τουρκία απάντησε θετικά σε αυτό το κάλεσμα. Η υποστήριξη που παρείχαμε απέτρεψε τον εμφύλιο πόλεμο, τις αδελφικές συγκρούσεις και την ανθρώπινη τραγωδία», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Τσαβούσογλου.

«Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να αναφερθούμε στη συμφωνία καθορισμού θαλάσσιων συνόρων που έχουμε μεταξύ μας και τα επόμενα βήματα τα οποία θα κάνουμε μαζί», προσέθεσε.

