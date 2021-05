Εμβόλιο κατά του κορονοϊού: «Βαβέλ» με την άρση της πατέντας

Τα πάνω κάτω έφερε η απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Τζο Μπάιντεν, να στηρίξει την κατάργηση της πατέντας στα εμβόλια για τον κορονοϊό. Θετική ήταν η πρώτη αντίδραση της ΕΕ, διά στόματος της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, υπέρ της άρσης τάχθηκαν ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, «όχι» είπε η Άνγκελα Μέρκελ ενώ BioNTech και Αλμπέρτ Μπουρλά εξέφρασαν επίσης τις αντιρρήσεις τους. Επιφυλάξεις έχει εκφράσει και η Ελβετία.

Η άρση της πατέντας των εμβολίων κατά του κορονοϊού θα συζητηθεί, όπως ανακοίνωσε μέσω Twitter ο Σαρλ Μισέλ, στην Σύνοδο Κορυφής στο Πόρτο. Αν η πρόταση Μπάιντεν εγκριθεί, θα είναι εξαιρετικά σημαντικό για την Ινδία, όπου ο κορονοϊός σαρώνει και την Αφρική.

#EUCO leaders will tackle this topic in Porto, including TRIPS waiver idea. EU has been supporting the «3d way» promoted by @WTO DG @NOIweala on how to bring vaccines to the global community. Multilateral cooperation is key: #PandemicTreaty with @WHO would be a powerful tool 2/2