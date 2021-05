Ισραήλ: 9 νεκροί Παλαιστίνιοι στη Λωρίδα της Γάζας - Επίθεση με πυραύλους από τη Χαμάς

Συναγερμός έχει σημάνει στην Ιερουσαλήμ μετά από αναφορές για επίθεση με πυραύλους και εκρήξεις, στον απόηχο του τελεσιγράφου της Χαμάς προς το Ισραήλ. Μάλιστα, μετά τις εκρήξεις ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης.

Εννέα Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο από χτυπήματα του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, εν μέσω του νέου γύρου έντασης που επικρατεί στην περιοχή. Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης, μεταξύ των 9 νεκρών βρίσκονται και 3 παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από ισραηλινή επιδρομή στο Μπέιτ Χανούν, νότια της Γάζας. Λίγο νωρίτερα, Παλαιστίνιοι υγειονομικοί ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν σε αυτούς τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς.

Ακόμα, σειρήνες προειδοποίησης για εκτόξευση πυραύλων ήχησαν σήμερα το απόγευμα στην Ιερουσαλήμ και ακούστηκαν αρκετές εκρήξεις, λίγα λεπτά μετά το τελεσίγραφο που εξέδωσε η Χαμάς καλώντας το Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο σημεία ανάφλεξης στην πόλη.

Η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση με ρουκέτες, ενώ δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα, παρά μόνο για υλικές ζημιές. Ο ισραηλινός στρατός τόνισε πως ένας αντιαρματικός πύραυλος εκτοξεύτηκε από το βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας προς το Ισραήλ. Οι σειρήνες ακούστηκαν στο κεντρικό Ισραήλ και την Ιερουσαλήμ το απόγευμα της Δευτέρας (10/5), καθώς χιλιάδες Ισραηλινοί παρελαύνουν στο κέντρο της πόλης για να γιορτάσουν την «Ημέρα της Ιερουσαλήμ».

Η Χαμάς είχε απειλήσει το Ισραήλ ότι θα εκτοξεύσει τους πυραύλους λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων στην Ιερουσαλήμ. Η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την πυραυλική επίθεση λέγοντας ότι ήταν «σε απάντηση στα [ισραηλινά] εγκλήματα και επιθετικότητα εναντίον της ιερής πόλης, καθώς και στην παρενόχληση του λαού μας στο Σέιχ Τζαρά και στο Τζαμί Αλ-Άκσα». Σύμφωνα με αναφορές στο κανάλι 12, ένα ακατοίκητο κτίριο χτυπήθηκε από έναν πύραυλο και ξέσπασε πυρκαγιά, αν και δεν είναι σαφές εάν ήταν λόγο του πυραύλου που προσγειώθηκε εκεί. Επίσης, ένας αντιαρματικός πύραυλος έπληξε ένα πολιτικό όχημα κοντά στο Sderot.

Διεθνή ανησυχία έχει προκαλέσει η συνεχιζόμενη βία στην Ιερουσαλήμ, ενώ νωρίς σήμερα (10/5) το πρωί ξέσπασαν άγρια επεισόδια έξω από το τζαμί Αλ-Ακσά, στην ετήσια πορεία νεαρών Ισραηλινών προς την Παλιά Πόλη με την ευκαιρία της επετείου της κατάληψης του ανατολικού τμήματος της πόλης μετά τον πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967.

Ένας από τους Παλαιστίνιους άνοιξε την πόρτα του οχήματος και στη συνέχεια εκσφενδόνισε πέτρες στο καπό του αυτοκινήτου. Τότε το όχημα φαίνεται να κινείται προς τα πίσω παίρνει φόρα και στη συνέχεια πέφτει πάνω σε Παλαιστινίους που βρίσκονται στο πεζοδρόμιο. Δευτερόλεπτα μετά το περιστατικό ισραηλινός αστυνομικός φτάνει στο σημείο και πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό. «Κάντε πίσω, κάντε πίσω» φωνάζει ο αστυνομικός ενώ προειδοποιεί και τον οδηγό να σταθεί δίπλα στο κατεστραμμένο αυτοκίνητο. Οι Παλαιστίνιοι κατηγόρησαν τον οδηγό ότι ενήργησε εσκεμμένα ενώ η αστυνομία αναφέρει ότι εκείνος έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Video from Lion's Gate shows an Israeli driver ramming into a Palestinian, apparently after stones were thrown at his vehicle. If you pause the video at the start, the door of the car can be seen already open. pic.twitter.com/JTetB4hlhi