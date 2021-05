Ισραήλ: Πύραυλος έπεσε κοντά σε γήπεδο μπάσκετ - Στο παρκέ έπεσαν οι παίχτες

Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε στο Ισραήλ την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ένα παιχνίδι μπάσκετ, καθώς ένας πύραυλος που είχε εκτοξευτεί από τα παλαιστινιακά εδάφη χτύπησε κοντά στο γήπεδο με αποτέλεσμα να σκορπίσει τον φόβο.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι παίχτες αγωνίζονται κανονικά, όταν ξαφνικά ακούν την έκρηξη και πολλοί από αυτούς πέφτουν στο πάτωμα και άλλοι κατευθύνονται γρήγορα στα αποδυτήρια. Αυτή η εικόνα έχει αρχίσει να γίνεται συχνή στο Ισραήλ καθώς ένας νέος κύκλος αίματος μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων έχει ξεκινήσει.

Ο πύραυλος ευτυχώς δεν έπληξε το γήπεδο και όλοι οι παίχτες και οι θεατές είναι καλά στην υγείας τους. Αυτό που προκαλεί εντύπωση όμως είναι η ψυχραιμία με την οποία αντέδρασαν όλοι, πράγμα που μαρτυρεί ότι οι άνθρωποι είναι εξοικειωμένοι με παρόμοια περιστατικά.

A basketball game in the center of Israel, tonight



Video by @TherealIBBA pic.twitter.com/L9CknjybLD