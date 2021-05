Ever Given: Η ασφαλιστική αρνείται να καταβάλει 600 εκατ. δολάρια για το μπλοκάρισμα της Διώρυγας του Σουέζ

Την σθεναρή αντίδραση της ασφαλιστικής εταιρείας του πλοίου Ever Given να αποζημιώσει για το μπλοκάρισμα της Διώρυγας του Σουέζ τον Μάρτιο συναντά η αιγυπτιακή κυβέρνηση.

H UK Club, η ασφαλιστική εταιρία που προσφέρει κάλυψη για κινδύνους προστασίας και αποζημίωσης (P&I) για το Ever Given, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ακόμα και η απαίτηση μειωμένης αποζημίωσης που υπέβαλαν οι αιγυπτιακές αρχές, περίπου 600 εκατομμύρια δολάρια, για την απελευθέρωση του πλοίου και την κάλυψη σχετικών απωλειών παραμένει «εξαιρετικά μεγάλη».

Η Αρχής της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) αναπροσάρμοσε την αξίωσή της από το αρχικό ποσό των 916 εκατ. δολαρίων σε μια προσπάθεια να διευθετηθεί η υπόθεση εκτός δικαστηρίου, δήλωσε ο επικεφαλής της SCA Οσάμα Ράμπια στο ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο MBC Masr το Σάββατο.

Το Ever Given, ένα από τα μεγαλύτερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, μπλόκαρε τη Διώρυγα για έξι ημέρες από τις 23 Μαρτίου, σταματώντας την κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις και προκαλώντας «έμφραγμα» στο παγκόσμιο εμπόριο. Το πλοίο, που εξακολουθεί να είναι φορτωμένο με χιλιάδες εμπορευματοκιβώτια, παραμένει καθηλωμένο σε μια λίμνη μεταξύ δύο τμημάτων της Διώρυγας εν μέσω της διαμάχης σχετικά με το επίπεδο αποζημίωσης που έχει ζητήσει η SCA από την ιαπωνική πλοιοκτήτρια εταιρεία Shoei Kisen.

Ο Ράμπια είπε το Σάββατο ότι δεν υπάρχει άμεση προοπτική διευθέτησης. «Δεν έχουμε δει καμία απάντηση από την πλευρά τους μέχρι τώρα, οπότε προχωράμε με το ζήτημα, όπως ήμασταν, στο δικαστήριο», είπε.

Η UK Club απάντησε ότι το μειωμένο ποσό που προτάθηκε δεν αποδεικνύεται στην αξίωση της SCA που κατατέθηκε στο δικαστήριο. «Οι ιδιοκτήτες του Ever Given εξακολουθούν να μην έχουν αποδεικτικά στοιχεία που να υποστηρίζουν μια αξίωση αυτού του μεγέθους, η οποία παραμένει εξαιρετικά

μεγάλη. Συνεχίζουμε να διαπραγματευόμαστε τα συμφέροντα του Ever Given καλή τη πίστει με την SCA», πρόσθεσε.

Η ακροαματική διαδικασία από αιγυπτιακό οικονομικό δικαστήριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 22 Μαΐου για να εξετάσει τις διεκδικήσεις της SCA για τις απώλειες λόγω του μπλοκαρίσματος της Διώρυγας και του κόστους για την αποκόλληση του πλοίου, ανέφεραν πηγές της SCA.