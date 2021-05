Γιος Νετανιάχου σε τουρκικά «τρολ» και Ερντογάν: Κάνατε γενοκτονία σε Έλληνες Χριστιανούς και Αρμένιους

Με ανάρτησή του στο Twitter, ο γιος του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, Γιαΐρ, στέλνει το δικό του μήνυμα και απαντάει στον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος χαρακτήρισε το Ισραήλ «κράτος στυγνής τρομοκρατίας», με αφορμή την αναζωπύρωση των συγκρούσεων μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Υπενθυμίζεται ότι ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μέρες να δημιουργήσει έναν συνασπισμό μουσουλμανικών κρατών, ο οποίος θα καταδικάσει τις επιθέσεις του Ισραήλ και θα στείλει στρατιωτική βοήθεια στη Γάζα, χωρίς προς το παρόν να τα έχει καταφέρει.

Ο γιος το Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε αρχικά την Τουρκία να τερματίσει την κατοχή στη βόρεια Κύπρο και το Κουρδιστάν, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις από τουρκικά τρολ του Twitter, με αποτέλεσμα ο Γιαΐρ Νετανιάχου να προβεί σε ένα «μάθημα ιστορίας» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Προς όλα τα τουρκικά μποτς τα οποία με ακολουθούν εδώ πέρα – ένα γρήγορο μάθημα ιστορίας. Δεν είστε αυτόχθονες στην Ανατολία, ήρθατε από την κεντρική Ασία και προβήκατε προς μία γενοκτονία στον ντόπιο ελληνικό πληθυσμό. Η Ιστανμπούλ είναι στην πραγματικότητα Κωνσταντινούπολη και την κατακτήσατε παράνομα. Επιπλέον κάνατε γενοκτονία στους Αρμένιους. Αυτή τη στιγμή έχετε καταλάβει παρανόμως τη βόρεια Κύπρο, τη Συρία και το Κουρδιστάν. Η χώρα σας κυβερνάται από έναν δικτάτορα που θέλει να κατακτήσει και να καταπιέσει τον αραβικό κόσμο, όπως τις ημέρες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας», έγραψε χαρακτηριστικά στο tweet του.

