Μαλιμπού: Μπαλκόνι με 15 ανθρώπους καταρρέει - βίντεο καταγράφει τη σκηνή

Σύμφωνα με το foxnews.com, τουλάχιστον 9 άτομα τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε μπαλκόνι στο Μαλιμπού της Καλιφόρνια το απόγευμα του περασμένου Σαββάτου. Στο βίντεο που καταγράφηκε από γειτονικό σπίτι, διακρίνονται περίπου 10 άτομα να πέφτουν στην άμμο και στους βράχους που υπήρχαν από κάτω, όταν την ώρα που διασκέδαζαν, το μπαλκόνι ενός παραθαλάσσιου σπιτιού κατέρρευσε.

NEW 🚨 Video of a balcony collapse in Malibu, California that injured several people pic.twitter.com/WKPnyVnQY0