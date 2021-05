Ισραήλ: Αυτοκίνητο πέφτει με δύναμη πάνω σε αστυνομικούς

Ένα σοκαριστικό βίντεο από το Ισραήλ δείχνει την στιγμή που ένα αυτοκίνητο πέφτει πάνω σε συγκεντρωμένους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις ένστολοι. Στο βίντεο φαίνεται η σφοδρότητα της σύγκρουσης.

Σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία «Τέσσερις αστυνομικοί τραυματίστηκαν σε μια επίθεση με αυτοκίνητο». Ακόμα στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι αστυνομικοί εξουδετέρωσαν τον δράστη. Άμεσα ενισχύσεις έσπευσαν στο σημείο του γεγονότος προκειμένου να διερευνηθεί εάν ήταν το μόνο περιστατικό.

🚨🇵🇸🇮🇱🚨The moment of the terrorist attack at the Damascus Gate in Jerusalem.

The video shows how the car crashes into a group of police officers who open fire to kill the driver.

At least 6 officers were injured, two in serious condition.

#Israel/#Gaza pic.twitter.com/kzuxspi5gE