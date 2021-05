Viral έγινε βίντεο με UFO να βουτά στη θάλασσα – Εντυπωσιακά πλάνα

Ένα βίντεο έγινε viral στο Διαδίκτυο που δείχνει Αμερικανούς στρατιωτικούς να «συναντούν» ένα Αγνωστης Ταυτότητας Ιπτάμενο Αντικείμενο (UFO). Το βίντεο που μοιράστηκε ο ερευνητής σκηνοθέτης Jeremy Corbell δείχνει ένα UFO να κινείται με εξαιρετικά μεγάλη ταχύτητα στον ουρανό πριν πέσει στον ωκεανό.

Διαβάστε ακόμη: Διάστημα: Χιλιάδες τόνοι εξωγήινης σκόνης πέφτουν στη Γη κάθε χρόνο - Τι λένε οι επιστήμονες



Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Corbell, δύο άγνωστα μέλη του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ μπορούν να ακουστούν που φωνάζουν, «Ουάου, έπεσε». Το είπαν αυτό αφού η «μπάλα» έκανε πτήση πάνω από τον ωκεανό και μετά εξαφανίστηκε κάτω από το νερό. Το βίντεο ηχογραφήθηκε από το πλοίο USS Omaha καθώς έπλεε στα ανοικτά των ακτών του Σαν Ντιέγκο τον Ιούλιο του 2019.



Ο Corbell ανήρτησε το βίντεο αναφέροντας: «Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ φωτογράφησε και κινηματογράφησε σφαιρικά UFO και προηγμένου τύπου οχήματα. Εδώ είναι μερικά από αυτά τα πλάνα».

Την ίδια ώρα, αφιέρωμα στις ολοένα αυξανόμενες αναμετρήσεις στον αέρα μεταξύ πιλότων και UFO είχε μία από τις πιο αξιόλογες εκπομπές της αμερικανικής τηλεόρασης, το 60 Minutes, την ώρα που όλοι μετρούν αντίστροφα για τις επίσημες κυβερνητικές αναφορές στο Κογκρέσο τον επόμενο μήνα, μετά από δεκαετίες μυστικότητας.

Στην εκπομπή ξεχωρίζουν οι μαρτυρίες δύο πρώην πιλότων του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι περιγράφουν τις αναμετρήσεις τους με τα UFO ή μάλλον UAP (Unidentified Aerial Phenomena) όπως ονομάζονται πλέον. Τα UAPs που είδαν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, «δεν είχαν προβλέψιμη κίνηση, δεν είχαν προβλέψιμη τροχιά». Μάλιστα οι θεάσεις τέτοιου είδους αντικειμένων ήταν καθημερινό φαινόμενο για αρκετές μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού.

“There’s a stigma on Capitol Hill. Some of my colleagues are very interested in this topic and some kind of giggle when you bring it up,” says Senator Marco Rubio, who has called for a detailed analysis on unidentified aerial phenomena. https://t.co/BxU4tf5qMi pic.twitter.com/eOPu5xGrOl