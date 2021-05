«Αντίο» στους ακροατές είπε ο μακροβιότερος DJ στον κόσμο

Μετά από 70 και πλέον χρόνια... οn air, ο μακροβιότερος DJ στον κόσμο αποφάσισε να πει «αντίο» στους ακροατές του. Ο λόγος για τον 96χρονο ραδιοφωνικό παραγωγό Ρέι Κορντέιρο από το Χονγκ Κονγκ που αποχαιρέτισε το ραδιόφωνο με την ολοκλήρωση της εκπομπής του «All The Way With Ray».

«Λοιπόν, αυτό είναι. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν συντονισμένοι, αντίο, σας ευχαριστώ που ήρθατε» είπε ο DJ - γνωστός ως θείος Ρέι - στα αγγλικά και στα καντονέζικα, σύμφωνα με το BBC.

Image Ο Ρέι Κορντέιρο (Πηγή: Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων)

Η εκπομπή του μεταδιδόταν στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό RTHK του Χονγκ Κονγκ από το 1970. Ο Κορντέιρο είναι γνωστός για τη μπάσα φωνή του, την τραγιάσκα του και τις εύκολης ακρόασης λίστες αναπαραγωγής. Το 2000, το Βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες του απένειμε τον τίτλο του μακροβιότερου DJ στον κόσμο.

Ο γεννημένος στο Χονγκ Κονγκ πορτογαλικής καταγωγής, Ρέι Κορντέιρο δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη ότι είναι «ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο». «Κάνω αυτό που θέλω να κάνω, αγαπώ αυτό που θέλω να αγαπήσω και δεν νομίζω ότι μετανιώνω είπε στο RTHK. Κατά τη διάρκεια της περίφημης 72χρονης καριέρας του, γνώρισε μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στον κόσμο της μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των Beatles, Κλιφ Ρίτσαρντ και Τόνι Μπένετ.