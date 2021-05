Σεισμός στην Κίνα μεγέθους 7,4 Ρίχτερ 

Πολύ ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε την επαρχία Τσινγκάι στην Κίνα. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής ήταν μεγέθους 7,4 βαθμών ενώ το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο για Γεωεπιστήμες έκανε λόγο για 7 βαθμούς.

Το επίκεντρο του σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε στις 2.04 το πρωί στην Κίνα (21.04 ώρα Ελλάδας) με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, βρισκόταν σχεδόν 400 χλμ. νοτιοδυτικά της πόλης Σινίνγκ.

JUST IN - Powerful 7.4 magnitude earthquake just hit #Qinghai in China following a 6.4 magnitude in Yunnan earlier today, according to Chinese state media. pic.twitter.com/k59laEcC16