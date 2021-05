Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις (Gabrielius Landsbergis), τουλάχιστον 11 Έλληνες πολίτες βρίσκονταν ανάμεσα στους επιβάτες της πτήσης της Ryanair που υποχρεώθηκε από το καθεστώς της Λευκορωσίας να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο του Μινσκ.

Όπως έγραψε στο twiter: «Συνολικά, 171 επιβάτες βρίσκονταν στην πτήση. Έχουμε πληροφορίες για τους 149 εξ αυτών. Ανάμεσά τους, ήταν:

In total there was 171 passenger on flight. We have information about 149 passengers. Among them - 1 AT, 1 BE, 1 BG, 1 CY, 3 DE, 1 ESP, 9 FRA, 1 GEO, 11 GR , 94 LT, 2 LV, 4 PL, 5 RO, 4BY, 3 RF, 1 GEO, 2 SYR, 1 NGA citizens. All 171 need to be released immediately.